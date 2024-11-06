«شرطة أبوظبي» تُطلع الوفد الأمني المغربي على أفضل ممارساتها التطويرية

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفد مديرية الأمن العام المغربي، على أفضل الممارسات التطويرية والأنظمة الرائدة التي تطبقها في استدامة مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي، ضمن جهودها في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك، خلال استقبال اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، العميد الإقليمي حكيمة يحيى، رئيسة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية في مديرية الأمن العام المغربي في المملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق.

وبحث اللقاء التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، وتبادل المعارف العلمية والتخصصية، وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، إلى جانب الاطلاع على الدور الريادي لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في تطبيق أحدث التقنيات المعاصرة بمجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقدم قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي عرضاً تقديمياً للوفد حول الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وإنجازات قطاعاتها التطويرية ، وطبيعة العمل، والتطبيقات المبتكرة والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والسلامة العامة. وتعرّف الوفد إلى أحدث التقنيات المعاصرة بمجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ومنظومة التدريب الافتراضي المتطورة، والتي تواكب أحدث الأنظمة التقنية المستخدمة لمحاكاة الواقع الافتراضي، وتجربة سيناريوهات المحاكاة.