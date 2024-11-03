الامارات | رؤية المذنب «جي 3» بالعين المجردة في يناير المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، اقتراب المذنب C/2024 G3 (ATLAS)، ليصبح مرئياً بالعين المجردة، خلال يناير 2025.

وقال إن المذنب سيقترب من الشمس، وقد يصبح مرئياً بالعين مباشرة مع منتصف يناير المقبل.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» اكتشاف المذنب C/2024 G3 (ATLAS) في الخامس من أبريل الماضي بواسطة المسح الفلكي ATLAS، وأنه كان من القدر الظاهري أو المرئي 18.

وتابع: «بالحكم على مداره، وجد أنه قد يدخل النظام الشمسي الداخلي لأول مرة».

وشرح أن المذنب C/2024 G3 (ATLAS) خافت جداً، مع قدر ظاهري يبلغ نحو 14.

وقال: «من المحتمل أن يكون مرئياً فقط، من خلال التلسكوبات الاحترافية الكبيرة، علماً أن حد رؤية العين البشرية عند الأجواء الاعتيادية (قدر ظاهري 4)، وعند الأجواء المثالية (قدر ظاهري 6)، وحد رؤية المنظار (قدر ظاهري 9)».

وذكر الجروان أن المذنبات تكون عادة أكثر سطوعاً عندما تقترب من موضع الحضيض الشمسي، أي عندما تكون أقرب في مدارها إلى الشمس.

وسيصل المذنب C/2024 G3 إلى الحضيض في 13 يناير 2025.

وقال: «في تلك اللحظة، سيكون في موضع الحضيض الشمسي، ويمكن أن يسطع إلى قدر 0.6، وهذا يعني أنه قد يصبح مرئياً للعين المجردة (سيكون موجوداً آنذاك في كوكبة القوس للراصد من الأرض). ومع ذلك، يتابع علماء الفلك تطور بيانات الرصد بشكل مستمر لتحديث المعلومات الخاصة بالمذنب».

وأشار إلى أنه «من المتوقع أن يكون المذنب مرئياً في السماء المظلمة بعد نحو أسبوع فقط، من الحضيض الشمسي. وبحلول ذلك الوقت، من المحتمل أن يكون قد خفت بريقه بشكل كبير».

وقال إنه عند اقتراب المذنب من الشمس ومن الحضيض الشمسي بمسافة تقارب 0.094 وحدة فلكية فقط، قد لا ينجو من السيناريوهات التالية:

أولاً، C/2024 G3 هو مذنب يقترب من الشمس: سيمر بالقرب الشديد من الشمس في الحضيض، وقد يتفتت أو يتبخر تماماً.

ثانياً، يكون قدره المطلق (نحو 9.0) أقل من «حد بورتل» لبقاء المذنب بعد الاقتراب من الشمس.

ثالثاً، يزور المذنب C/2024 G3 (ATLAS) النظام الشمسي الداخلي لأول مرة، وعادةً ما تكون مثل هذه المذنبات أكثر عرضة لخطر التفكك.

وتابع الجروان أنه، مع ذلك، فإن C/2024 G3 (ATLAS) هو جسم مثير للاهتمام، وستتم مراقبته عن كثب، وتحديث الأخبار عن المذنب.

وشرح أن المذنبات تكون عادة أكثر سطوعاً عندما تقترب من موضع الحضيض الشمسي، إذ يشير الحرف «C» إلى مذنب غير دوري. وتمر مثل هذه المذنبات عبر النظام الشمسي مرة واحدة فقط، أو تستغرق أكثر من 200 عام لإكمال مدار حول الشمس.

فيما يشير الحرف «P» إلى مذنب دوري يقطع مداره في مدة أقل من 200 سنة. ويشير التصنيف «2024 G3» إلى أن المذنب اكتشف في النصف الأول من أبريل 2024، حيث الحرف (A) للنصف الأول من يناير، والحرف (B) للنصف الثاني من يناير، والحرف (C) للنصف الأول من فبراير.. وهكذا.

ويشير «ATLAS» إلى أن الاكتشاف تم بواسطة المسح الفلكي المسمى «نظام التنبيه الأخير للاصطدام الأرضي بالكويكبات» (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS)).