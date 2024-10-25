الامارات | طلبة يابانيون يقضون يوماً في مدارس «حماية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضى طلاب وطالبات من مدرسة «هيروشيما ناجيسا» الثانوية في اليابان يوماً دراسياً كاملاً مع طلاب وطالبات مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، بدءاً من الطابور الصباحي، وعزف النشيدين الوطنيين الإماراتي والياباني، مروراً بحضور حصص دراسية علمية متخصصة، وانتهاء بممارسة أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة.

والتقى مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، العميد بدران الشامسي، وفد المدرسة اليابانية، الذي ضم 15 طالباً وطالبة والمشرفين معهم، وذلك في مدارس حماية للتربية والتعليم للبنين والبنات، التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد العميد بدران الشامسي حرص مدارس «حماية»، وبتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على تعزيز العلاقات، ومد جسور التواصل الثقافي والمعرفي، وتبادل الزيارات لإثراء التعليم، والتعرف إلى أفضل التجارب والممارسات التعليمية مع مختلف مدارس الدولة والدول المتقدمة.

فيما أعرب الطلبة اليابانيون عن سعادته بهذه الزيارة، والاطلاع على التجربة الإماراتية في التعليم المستدام، آملين تبادل الزيارات بين الطرفين، لتعزيز محور التواصل الطلابي بين مدرسة هيروشيما ناجيسا ومدارس «حماية».