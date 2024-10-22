الامارات | 30 يوماً مدة التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في دول "التعاون"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنه على الأجانب المقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين بزيارة دولة الإمارات الحصول على التأشيرة الإلكترونية قبل سفرهم، مشيرة إلى أن التأشيرة تتيح البقاء في الدولة 30 يوما مع القابلية للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوما.

وذكر تقرير للحكومة الرقمية حول التأشيرة الإلكتروني، أنه لدخول دولة الإمارات، يجب على الأجانب المقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الحصول على التأشيرة الإلكترونية، التي تعتبر شرط أساسي لدخول دولة الإمارات.

وأشار إلى أنه يمكن التقديم على إذن دخول مقيمي دول مجلس التعاون من الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة للشؤون الأجانب دبي، أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وذكر أن هناك ثمانية شروط وإجراءات للحصول على التأشيرة الإلكترونية وهي أنه يتم إرسال التأشيرة الالكترونية إلى البريد الإلكتروني المسجل في الطلب بعد الانتهاء من المعالجة في حال الموافقة، ولن تتم الموافقة على أي طلب تأشيرة زيارة لأي فرد من العائلة أو الفئات المساعدة لمقيمي أو مرافقي مواطني دول مجلس التعاون دون سفر الكفيل برفقتهم، وصلاحية إذن دخول مقيم دول مجلس التعاون قبل الدخول 30 يوم من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 30 يوم من تاريخ الدخول، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوم.

وتكون صلاحية إذن دخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون قبل الدخول 60 يوم من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 60 يوم من تاريخ الدخول، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 60 يوم.

وتشمل الشروط عدم السماح لحامل إذن دخول مقيم/مرافق مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين أن إقامته منتهية او ملغاة، كما لن يسمح لحامل إذن دخول مقيم مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين بأنه تم تغيير المهنة بعد إصدار إذن الدخول.

كما يجب أن تكون صلاحية الإقامة بدولة مجلس التعاون لا تقل عن عام عند الوصول لمنافذ دولة الامارات العربية المتحدة، ويجب أن تكون صلاحية جواز السفر لحامل إذن الدخول لا تقل عن 6 أشهر عند الوصول لمنافذ دولة الامارات العربية المتحدة.

وذكرت الحكومة الرقمية أن دولة الإمارات تصدر نوعين من تأشيرات الترانزيت: تأشيرة ترانزيت لمدة 48 ساعة وهي مجانية من غير رسوم، وأخرى لمدة 96 ساعة مقابل 50 AED فقط.

وأشارت إلى أنه تأشيرات الترانزيت تُنسق فقط من قبل شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، ويتوجب على الزائر التقدم بطلب التأشيرة والحصول عليها قبل القدوم والدخول إلى الدولة، ولا يمكن تمديد أو تجديد تأشيرة الترانزيت بنوعيها.

ويمكن لوكلاء شركات الطيران الوطنية التقدم بطلبات تأشيرات الترانزيت لعملائهم من المسافرين من خلال القنوات الذكية للإقامة والجنسية ( (E-channelsالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو التطبيق الذكي (UAEICP) على منصتي أبل و أندرويد، أو عبر كافة القنوات الإلكترونية أو التطبيقات الذكية التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.

وبينت أنه للتمكن من الحصول على تأشيرة عبور (ترانزيت) مجانية لمدة 48 ساعة، ، يجب أن يتوفر التالي: أن لا تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ثلاثة شهور قبل الدخول إلى دولة الإمارات، توفير صورة شخصية بخلفية بيضاء، أن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته، أن يكون المسافر متجهاً الى بلد أخر غير البلد التي قدم منها.

وبالنسبة لتأشيرة عبور (ترانزيت) لمدة 96 ساعة، يجب أن يتوفر التالي: أن لا تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ستة شهور قبل الدخول إلى دولة الإمارات، توفير صورة شخصية خلفية بيضاء، أن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته، أن يكون المسافر متجهاً الى بلد أخر غير البلد التي قدم منها.

ونبهت إلى أنه يتم تحصيل رسم مغادرة بقيمة (30) درهما عن كل مسافر عبر المنافذ البحرية والبرية باستثناء المسافرين من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والقادمون للدولة بواسطة العبارات السياحية عبر المنافذ البحرية.