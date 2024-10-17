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مناقشات لإعفاء مواطني مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة شنغن

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الرياض - علي القحطاني - كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن مناقشات تجرى من أجل الإعفاء من تأشيرة شنغن لمواطني دول مجلس التعاون ، مؤكدا أن هناك فرصة لمنح هذا الإعفاء.

وكان البديوي قد شارك في أعمال القمة الخليجية – الأوروبية في بروكسل حيث أكد، خلال مشاركته في القمة أن مجلس التعاون يوسع التعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن بروكسل تشهد انعقاد أول قمة خليجية – أوروبية على مستوى قادة ورؤساء دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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