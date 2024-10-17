شكرا لمتابعة خبر عن مناقشات لإعفاء مواطني مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة شنغن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن مناقشات تجرى من أجل الإعفاء من تأشيرة شنغن لمواطني دول مجلس التعاون ، مؤكدا أن هناك فرصة لمنح هذا الإعفاء.

وكان البديوي قد شارك في أعمال القمة الخليجية – الأوروبية في بروكسل حيث أكد، خلال مشاركته في القمة أن مجلس التعاون يوسع التعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن بروكسل تشهد انعقاد أول قمة خليجية – أوروبية على مستوى قادة ورؤساء دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.