الامارات | «طرق دبي» تنجز مشروع تطوير شارع الخيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جميع مراحل مشروع تطوير شارع الخيل، الذي شمل تنفيذ خمسة جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، شملت مناطق الجداف، والخليج التجاري، وزعبيل، وميدان، والقوز الأولى، وغدير الطير، وقرية جميرا الدائرية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس، إن المشروع يخدم 1.5 مليون نسمة، وأسهم في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30%، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور القائمة بنحو 19600 مركبة في الساعة، ورفع الكفاءة المرورية لشارع الخيل، وحل مشكلات التداخلات المرورية على التقاطعات المجسّرة مع شارع الخيل، وضمان استمرارية الحركة المرورية الحرة على الشارع.

وشمل المشروع تنفيذ خمسة جسور، وتطوير وتوسعة الشارع في سبعة مواقع، هي: منطقة زعبيل، وشملت تنفيذ جسر يربط الحركة المرورية القادمة من شارع قصر زعبيل وشارع عود ميثاء، بشارع الخيل في الاتجاه إلى جبل علي، ويبلغ طوله 700 متر بسعة ثلاثة مسارات، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 4800 مركبة في الساعة.

منطقة ميدان، في الجزء الواقع بين تقاطعي شارع الميدان وشارع رأس الخور، وشملت تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 610 أمتار، وطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، كما شمل تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 1550 متراً.

منطقة القوز الأولى، بين تقاطعي شارع الميدان وشارع الواحة، حيث جرى تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 650 متراً، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، كما تضمن تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 2170 متراً.

منطقة غدير الطير، بين تقاطعي شارع الميدان وشارع لطيفة بنت حمدان، وتضمن تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 640 متراً، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، كما تضمن تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 1350 متراً.

وقرية جميرا الدائرية بين تقاطعي شارع حصة وشارع الخميلة، شمل تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 700 متر، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع حصة، كما شمل تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 900 متر.

ومنطقة الجداف، حيث جرى تنفيذ أعمال توسعة سطحية بإضافة مسار جديد بطول 600 متر، لتحسين الحركة المرورية على الشارع باتجاه ديرة، لزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع في المنطقة الواقعة بين تقاطعي شارع عود ميثاء وشارع المركز المالي، بنحو 2000 مركبة في الساعة.

ومنطقة الخليج التجاري، وجرى تنفيذ توسعة سطحية لشارع الخيل عند مدخل منطقة الخليج التجاري، وذلك بإضافة مسار جديد بطول 435 متراً.

. 1.5 مليون نسمة يخدمهم المشروع.