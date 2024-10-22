1.000.000 سائح روسي إلى الإمارات سنوياً

ابوظبي - سيف اليزيد - رشا طبيلة (أبوظبي)

تعتبر روسيا أحد أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى الإمارات، ويتجاوز متوسط عدد السياح الروس الذين تستقبلهم الوجهات السياحية في مختلف إمارات الدولة مليون زائر سنوياً، عبر الناقلات الوطنية الإماراتية مثل طيران الإمارات، وطيران الاتحاد، وفلاي دبي، وطيران العربية، وعبر شركات الطيران الروسية الوطنية، وفقاً لبيانات محلية، وفي أبوظبي شكل الزوار من الهند وروسيا والمملكة المتحدة والصين والسعودية حصة رئيسية من إجمالي زوار العاصمة العام الماضي.

وشهد قطاع السياحة خلال عام 2023، قفزة نوعية، حيث استقبلت الإمارة حوالي 24 مليون زائر، وأدى ارتفاع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 27%، وزيادة عدد الزوار الدوليين بنسبة 54% إلى تعزيز الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يقارب 49 مليار درهم.

وخلال آخر بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فإن عدد السياح من دول رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية التي تضم روسيا، بلغ 1.6 مليون سائح بحصة 14% من إجمالي السياح الدوليين في دبي، وتصدرت روسيا قائمة الأسواق المصدّرة للسياحة في الشارقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 حيث استحوذت على 21% من إجمالي حصة السوق بإجمالي 86.300 نزيل فندقي، وجاء هذا الأداء الاستثنائي عقب نمو ملحوظ بنسبة 88% في 2023 ما يعزز مكانة الشارقة المتنامية كوجهة مفضلة للزوار الروس وبالمقارنة سجل 2022 استقبال 238,185 نزيلاً من روسيا محققاً نمواً بنسبة 39% مقارنة بالعام السابق وبحصة سوقية بلغت 17% ويعكس هذا الاتجاه التصاعدي المستمر زيادة جاذبية الشارقة كوجهة استثمارية وسياحية رئيسية للسوق الروسي.

وخلال عام 2021، حققت روسيا نمواً بارزاً لتصبح ثاني أكبر سوق مصدر لقطاع السفر والسياحة في دبي بعد أن قفزت من المركز الثامن في تصنيفات عام الجائحة 2021، وفقاً لتقرير سابق لشركة كوليرز، والذي رجح أن تحتفظ الإمارات بمركز الصدارة كوجهة خليجية مفضلة للزوار الروس على المدى الطويل بنسبة قد تتعدى الـ 90% من الزوار الوافدين في عام 2026.