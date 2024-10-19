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الإمارات تنضم إلى الالتزامات المشتركة لدعم «الأونروا»

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

انضمت دولة الإمارات إلى الدول الأعضاء الموقعة على الالتزامات المشتركة في منطقة التقاء الصحافة، بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، معبرة عن القلق الجماعي إزاء التدابير التي تتخذها إسرائيل، والمهددة لعمليات «الأونروا» المنقذة للحياة. 
وأكدت الإمارات مواصلة التزامها بتوفير الحماية لولاية «الأونروا» وعملياتها التي لا غنى عنها، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته.
وفي 13 أكتوبر الجاري، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي «البرلمان» على مشروع قانون لحظر عمل «الأونروا»، ما يعني إحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانوناً نافذاً.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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