مهرجان ومزاد ليوا للتمور يكرم الجهات الراعية والداعمة

ابوظبي - سيف اليزيد - كرمت اللجنة المنظمة لمهرجان ومزاد ليوا للتمور، أمس، الجهات الراعية والداعمة التي أسهمت في إنجاح فعاليات المهرجان بدورته الثالثة، التي تقام حالياً في مدينة زايد بمنطقة الظفرة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتختتم بعد غد الأحد.

وشملت الجهات ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ودائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشرطة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومستشفيات الظفرة - صحة، وشركة أبوظبي للتوزيع، ومجموعة تدوير.

كما توجت اللجنة المنظمة، الفائزين في مسابقة «مزاينة الشيشي»، ومسابقتي العسل لفئتي (عسل متبلور) و(قرص شمعي) بجانب إعلان الفائزين بمسابقة الطبخ (فئة الأسر المنتجة).

وجاءت في المركز الأول بمسابقة مزاينة الشيشي «بخيتة أحمد دمينة المنصوري»، وفي المركز الثاني «حمدة مبارك مصباح المرر»، وحصلت على المركز الثالث «قماشة سيف بطي المزروعي»، وفي المركز الرابع «صنعاء عمير حجي الهاملي»، وفي المركز الخامس «غالب سلطان غالب راشد المنصوري»، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بقيمة 280 ألف درهم، منها 75 ألفاً للفائز الأول، و50 ألفاً للثاني، و40 ألفاً للثالث، وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 13 متسابقاً بمجموع 1300 كيلوجرام من التمر.

وفي مسابقة العسل المتبلور (شوط مفتوح)، حلت في المركز الأول «شروق بنت علي بن محمد الغامدي»، وفي المركز الثاني «أحمد سعيد علي القحطاني»، والثالث «محمد علي منجحي»، والمركز الرابع «طلال بن محيسن بن طحمور الشمري»، وفي المركز الخامس «فاضل ناصر سليمان الساعدي».

فيما جاءت نتائج مسابقة عسل الشمع (شوط مفتوح) في المركز الأول «علي محمد سريع الشهراني»، وجاء في المركز الثاني «فيصل سعيد الحارثي»، والثالث «سعد فايز بن محسن الأسمري»، والمركز الرابع «خالد مستور فالح آل فضل الأسمري»، وفي المركز الخامس «فالح سعيد فالح الشهراني».

وخصصت اللجنة المنظمة عشر جوائز للفائزين بكل فئة في مسابقة العسل بقيمة إجمالية 95 ألف درهم، وتهدف المسابقة إلى تحفيز الإنتاج المحلي من العسل، ودعم المنتجين وأصحاب المصانع والمناحل.

وفي مسابقة الطبخ (فئة الأسر المنتجة)، حصلت على المركز الأول «عفراء اليعقوبي» ونالت جائزة 12 ألف درهم، وجاءت في المركز الثاني «زينب الحمادي» بجائزة 10 آلاف درهم، وفي المركز الثالث «هاجر الأحمد» بجائزة 7500 درهم، والمركز الرابع «ميثاء العرياني» بجائزة 5 آلاف درهم.

وفي صفقات مزاد التمور ليوم أمس، كانت أغلى قيمة بيع لصندوق من صنف «أم الدهن» بقيمة 1800 درهم، فيما بلغ إجمالي المبيعات 280250 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 4878 كيلوجراماً بإجمالي 1478 صندوقاً.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان أن السوق الشعبي والقرية التراثية يوم غد «السبت»، سيكونان مخصصين للنساء والأطفال، من أجل توفير الخصوصية للنساء للتسوق في المحال التجارية بالسوق، فيما تواصل بقية الفعاليات الأخرى بالمهرجان وأجنحة العارضين نشاطها الطبيعي لجمهور المهرجان من الرجال والنساء والأطفال.

وتتواصل فعاليات مهرجان ومزاد ليوا للتمور في يومه الثامن وسط متابعة وحضور واسعين من الجمهور للبرامج والمسابقات اليومية في المهرجان.