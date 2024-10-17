الامارات | «ابتكارات الذكاء الاصطناعي في التعليم» ينطلق بدبي أبريل المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي في أبريل المقبل المؤتمر الدولي «ابتكارات الذكاء الاصطناعي: استشرافات المستقبل في تمكين المؤسسات العامة وتعزيز الجودة في التعليم».

أعلن ذلك مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد أحمد المري خلال مؤتمر صحافي، أمس، في معرض جيتكس غلوبال 2024، مشيراً إلى أن المؤتمر يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية.

وقال المري: «يهدف المؤتمر إلى تعزيز التطوير في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي، والارتقاء بالقدرات العلمية والتربوية في دولة الإمارات».

وأضاف: «يأتي تنظيم مؤتمر (ابتكارات الذكاء الاصطناعي: استشرافات المستقبل في تمكين المؤسسات العامة وتعزيز الجودة في التعليم)، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والتعليم. وتسعى الإمارات من خلال هذا المؤتمر إلى تأكيد التزامها بدعم الابتكار الرقمي، وتبني الذكاء الاصطناعي أداة رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع».

وأكد المري التزام الإدارة بدعم البحث العلمي والابتكارات، وتعزيز جودة التعليم عبر استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: «يعد مؤتمر ابتكارات الذكاء الاصطناعي في التعليم، منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات بين قادة الفكر والباحثين والطلبة من جميع أنحاء العالم».

وأشار إلى أن المؤتمر سيجمع نخبة من القادة والباحثين والأكاديميين في مجال الذكاء الاصطناعي، وسيتناول عدداً من المحاور الرئيسة مثل: استخدام الذكاء الاصطناعي للتحول الاستراتيجي في المؤسسات العامة والتعليمية، والذكاء الاصطناعي ومستقبل التعلم، واستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي في الإدارة والعمليات.

وأضاف: «يشمل المؤتمر أكثر من 200 عرض وبحث علمي يقدّمه باحثون محليون ودوليون، إضافة إلى ورش عمل وجلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المشاركين وتبادل الأفكار بطرق عملية».

وذكر أن المؤتمر يستهدف قادة المؤسسات العامة، وموظفي القطاع العام، والمهنيين والأكاديميين والأساتذة وطلبة الجامعات، ويمكن للمهتمين التسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، حيث سيتم توفير كل التفاصيل المتعلقة بالتسجيل وحضور المؤتمر.

ودعا المري الجميع إلى المشاركة في هذا الحدث المهم، لافتاً إلى أن المشاركات ستثري المناقشات وتوفر رؤى قيمة حول دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الخدمات العامة والتعليم.

الفريق محمد المري:

. المؤتمر يستهدف تعزيز التطوير في التكنولوجيا والبحث العلمي، والارتقاء بالقدرات العلمية والتربوية في الإمارات.