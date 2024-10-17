الامارات | «الأرصاد» يتوقع أمطاراً متفاوتة الشدة على الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى وجود المنخفض الجوي على سواحل سلطنة عمان.

وقال إن السحب تقدمت على المناطق الشرقية من الدولة، صاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وتوقع المركز تحرك السحب تدريجياً باتجاه مناطق مختلفة من الدولة خلال اليومين المقبلين، تبدأ شرقاً، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً على بعض المناطق.

كما توقع أن يكون الطقس اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تتخلله سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، يصاحبها سقوط أمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مع سحب مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً، وسرعته من 15 إلى 30 كم في الساعة، تصل إلى 50 كم في الساعة في الخليج العربي وبحر عمان.

وبالنسبة لطقس الجمعة، يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، يصاحبها سقوط أمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مع ظهور سحب مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعتها إلى 50 كم/س.

أما البحر فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وبالنسبة لطقس السبت، يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ، مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. أما سرعتها فتراوح بين 10 كم/س و25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقع أن يكون الطقس الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وتراوح سرعتها بين 10 كم/س و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

من جانب آخر، اتخذ صيادو إمارة الفجيرة خطوات استباقية لمواجهة الحالة المدارية في بحر العرب، التي تشير تقارير المركز الوطني للأرصاد إلى أن تأثيرها على الدولة سيكون غير مباشر، مع اضطراب البحر وامتداد بسيط للمياه في بعض المناطق الساحلية.

وأفاد رئيس جمعية صيادي الفجيرة، محمود حسن سليمان آل علي، بأن 60% من صيادي الإمارة توقفوا عن الخروج في رحلات الصيد، حفاظاً على سلامتهم وسلامة معداتهم وقواربهم.

وأشار إلى أن 30% من الصيادين فضلوا الصيد في مسافات قريبة من الشاطئ، لا تتجاوز ثلاثة أميال بحرية، تجنباً للأمواج العالية التي قد تنجم عن اضطراب البحر.

ولفت آل علي لـ«الإمارات اليوم» إلى التزام الصيادين بالتدابير المعتادة لتجنب المخاطر، في ظل الأوضاع الجوية غير المستقرة.

وأضاف أن الجمعية لم تطلب منهم إخلاء القوارب من المرسى، لأن التأثيرات المتوقعة بسيطة وغير مباشرة.

وأكد اتخاذ تدابير وقائية على امتداد شواطئ مدينتي خورفكان وكلباء، كجزء من الاستعدادات الاستباقية لمواجهة الحالة المدارية، حيث بادرت الجهات المختصة برفع أعلام اللونين الأحمر والأصفر على طول الشواطئ، لتحديد المناطق المخصصة للسباحة وتوجيه رواد الشواطئ إلى المناطق الآمنة.

. %60 من صيادي الفجيرة يوقفون رحلات الصيد احترازاً من الحالة المدارية.