الامارات | محاكم مركز دبي المالي تطلق خدمات رقمية في «جيتكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق مجموعة من الخدمات العامة الرقمية، أبرزها خدمة وصية الأصول الرقمية، وخدمة الإشهادات والتصديقات، ومركز خدمة التسويات الودية الذي يتيح إجراء لقاءات عبر الإنترنت عن طريق نظام إدارة القضايا المحدّث والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. وكشفت المحاكم عن هذه الخدمات ضمن فعاليات معرض جيتكس العالمي 2024، حيث قدمت عروضاً حية استعرضت من خلالها منصات الخدمات الجديدة، وسبل الوصول إليها، وخصائصها الوظيفية، ومزايا بروتوكولاتها الأمنية.

وتشكل وصية الأصول الرقمية إضافة جديدة لباقة خدمات الوصايا الحالية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهي عبارة عن نموذج وصية يتيح للأفراد توزيع أصولهم الرقمية باستخدام محفظة غير وصائية من محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وتشمل أشكال الأصول الرقمية المعترف بها في المحفظة: «إيثيريوم (ETH)، وبيتكوين (BTC)، والماتيك، وعملة الدولار الأميركي، والتيثر (USDT)، والهيديرا -HBAR».

ومن الخدمات الأخرى التي تم الإعلان عنها: خدمة الإشهادات والتصديقات، التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتختص بتوثيق المستندات باللغة الإنجليزية فقط. وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين ثلاثة خيارات، هي: الخدمة الذاتية المؤتمتة، أو الخدمة المباشرة عبر الإنترنت، أو خدمة الحضور الشخصي. إضافة إلى ذلك، تتيح الخدمة خيار استخدام خدمة المصادقة من خلال خاصية التحقق من المصدر الأساسي (PSV).