الامارات | «الهلال» تُجمّع مساعدات «الإمارات معك يا لبنان» في ميناء أبوظبي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، تقوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتنظيم وإدارة أنشطة تجميع المساعدات الإغاثية في المبنى رقم 1 بمحطة السفن السياحية في موانئ أبوظبي اليوم الأحد، من 9:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المانحة في الإمارة.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، الدكتور حمدان مسلم المزروعي، أن الأعمال الإنسانية والخيرية والتنموية التي تنطلق من دولة الإمارات إلى جميع الدول والمجتمعات والشعوب المحتاجة، إنما هي مواصلة لنتاج غرس طيب في العمل الإنساني أرسى دعائمه مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسخه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتسير على هذا النهج الثابت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوجيهات دائمة ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتطرق إلى الدور الإنساني العالمي الرائد الذي يضطلع به مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وإشراف سموه على حملة الإغاثة الوطنية تحت شعار «الإمارات معك يا لبنان»، كحملة مجتمعية وجماهيرية انطلقت من إمارات الخير والعطاء، تضامناً مع الأشقاء اللبنانيين، في ظل الظروف الإنسانية الملحة بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان.

وأكد استمرار الهيئة في القيام بمسؤولياتها المؤسسية في إيصال المساعدات الإغاثية عبر الاستجابة الإنسانية العاجلة للمتأثرين والمتضررين، من خلال توفير الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، والمعدات الإيوائية في مثل هذه الأوضاع الصعبة والحرجة.