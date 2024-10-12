تفاعل مجتمعي لافت مع «الإمارات معك يا لبنان»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس فعاليات البث الموحد على «شبكة أبوظبي للإعلام» و«دبي للإعلام» و«هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» والتي تضمنت تغطية خاصة لدعم الحملة «الإمارات معك يا لبنان»، وبدأت من الساعة الثانية ظهراً وحتى الخامسة مساءً.

وشهدت الحملة تفاعلاً لافتاً من المواطنين والمقيمين، في دلالة واضحة على جوهر المجتمع الإماراتي المتنوع وهويته الإنسانية الخالدة في التعاضد والتضافر لإغاثة الملهوفين، ومساعدة المحتاجين، والجرحى والمصابين.

وتحرص دولة الإمارات على تقديم كل ما يمكن من عون إنساني، لتخفيف وطأة المعاناة، وتلبية الاحتياجات العاجلة، وبخاصة للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.

وتترجم حملة «الإمارات معك يا لبنان» النهج الراسخ والاهتمام البالغ لقيادة دولة الإمارات، بالاستجابة العاجلة لمثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات الملحة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حملة «الإمارات معك يا لبنان» الإغاثية التي أطلقتها الدولة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم لبنان وشعبه الشقيق.

وتُعبِّر حملة «الإمارات معك يا لبنان» عن جوهر المجتمع الإماراتي المتنوع وهويته الإنسانية الخالدة في التعاضد والتضافر لإغاثة الملهوفين، ومساعدة المحتاجين، والجرحى والمصابين.

وتحرص دولة الإمارات على تقديم كل ما يمكن من عون إنساني، لتخفيف وطأة المعاناة، وتلبية الاحتياجات العاجلة، وبخاصة للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.

وكانت الإمارات أول دولة تبادر لمساعدة الشعب اللبناني، حيث تعهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 30 سبتمبر الماضي بتقديم حزمة مساعدات إغاثية إلى الشعب اللبناني بقيمة 100 مليون دولار، في إطار جهود الدولة لدعم الأشقاء في لبنان، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق.

كما وجه سموه بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار إلى النازحين من الشعب اللبناني الشقيق إلى الجمهورية العربية السورية.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق عن طريق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لمساعدته على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة.