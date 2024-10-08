حمدان بن محمد: العلاقات الإماراتية الكويتية راسخة ومزدهرة

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الكويت على رأس وفد رسمي رفيع المستوى في مستهل زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه، لدى وصوله إلى المطار الأميري، معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الذي رحّب بسموّه والوفد المرافق، كما كان في استقبال سموّه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في دولة الكويت.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله أن العلاقات الإماراتية الكويتية هي علاقات راسخة ومزدهرة ولا تلبث أن تزداد رسوخاً بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأن آفاق تطويرها والنهوض بها في شتى المجالات رحبة ولا حدود لها ومرشحة لمزيد من الازدهار بدعم قيادة البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب سموّه عن حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على توسيع نطاق التعاون بين الإمارات وشقيقتها الكويت في ضوء ما يجمعهما من روابط تاريخية وأواصر تعاون متينة وطموحات مشتركة لمستقبل يحمل أسباب الخير والنماء للشعبين الشقيقين.

ويلتقي سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارة عدداً من القيادات وكبار المسؤولين في دولة الكويت لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي واكتشاف مسارات جديدة يمكن من خلالها توطيد دعائم الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة لدى الجانبين.ويرافق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وفد رسمي رفيع يضم: معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة. كما يضم الوفد معالي الفريق طلال حميد بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غُرف دبي، ومعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، واللواء الركن، الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، والدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت.