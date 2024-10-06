شرطة أبوظبي و"التنمية الأسرية" تنظمان الملتقى السابع لكبار المواطنين والمقيمين

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية الملتقى الاجتماعي السابع لكبار المواطنين والمقيمين لعام 2024، تحت شعار "الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين"، وذلك بنادي بركة الدار الاجتماعي في الوثبة.

وأكدت المقدم دكتور فاتن محمد مناحي، رئيسة قسم الخدمات المساندة بمركز شرطة الفلاح نائبة رئيس فريق الفعاليات والشراكات في المديرية أن الملتقى يأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي ومبادراتها الحضارية والإنسانية بالتعاون مع شركائها لاسعاد المجتمع، لافتة إلى أنه يعد فرصة للتواصل وتبادل التجارب بين الأجيال تعزيزاً لتوفير بيئة تضمن الرعاية المتكاملة لكبار المواطنين والمقيمين.

وقدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي مجموعة من مقطوعاتها الموسيقية وسط إعجاب الأسر وشاركت دورية السعادة في نشر الإيجابية، وأقيم معرض لمنتجات كبار الصناع ومعرض للمواهب وإبداعات كبار المواطنين والمقيمين ركن تراثي للتصوير وركن مدينة شخبوط الطبية وركز على التوعية حول هشاشة العظام وركن لشركة دو لعرض منتجاتها إلى جانب فقرات تراثية قدمها الأطفال تعبيرا واعتزازا بمكانة كبار المواطنين ودورهم في تربية الأجيال.

وتحرص شرطة أبوظبي سنوياً بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على تنفيذ العديد من المبادرات احتفاء باليوم الدولي للمسنين والذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام ضمن استراتيجيتها الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم جودة الحياة للجميع.