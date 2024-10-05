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الإمارات تواصل تقديم المساعدات إلى سكان غزة

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ابوظبي - سيف اليزيد - واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة.
وفي هذا الإطار قدمت عملية «الفارس الشهم 3» مساعدات لمجموعة من العوائل تضمنت «خيم إيواء» ومستلزمات أساسية لكل عائلة من العوائل التي تُعاني نتيجة النزوح المتكرر والأوضاع الصعبة، في خطوة إنسانية تعكس التزام الدولة المستمر تجاه العائلات في ظل الظروف القاسية التي يعاني منها سكان قطاع غزة.
وسارعت فرق عملية «الفارس الشهم 3» التطوعية إلى مساندة العوائل وتقديم كل ما يلزمها، من تركيب الخيم وتجهيزها.
وتعمل دولة الإمارات منذ إطلاق عملية «الفارس الشهم 3» في الخامس من نوفمبر 2023 على توفير كل ما يلزم للعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، سعياً منها لمساندتهم والتخفيف عنهم، حيث سيرت السُفن المحملة بالمساعدات والقوافل والطائرات، ونفذت العديد من المبادرات، للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني والعائلات المتضررة في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح في القطاع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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