تفاصيل حالة الطقس في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:43 والمد الثاني عند الساعة 01:42الجزر الأول عند الساعة 19:41والجزر الثاني عند الساعة 07:38

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:43 والمد الثاني عند الساعة 22:38 الجزر الأول عند الساعة 16:07والجزر الثاني عند الساعة 04:21.