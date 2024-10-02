الامارات | 14 ألف مستفيد بـ «بطاقة ذخر» من كبار مواطني دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن عدد كبار المواطنين المستفيدين من «بطاقة ذخر» بلغ 14 ألفاً و100 مواطن.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك 54 مستفيداً من برنامج الرعاية المنزلية «وليف» المخصص لكبار المواطنين الذين يعيشون بمفردهم.

وتفصيلاً، قالت المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع، ميثاء الشامسي: إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بكبار المواطنين، وتضع على رأس قائمة أولوياتها الاستراتيجية تعزيز سعادتهم، وتحسين جودة حياتهم.

وأضافت خلال فعالية نظمتها الهيئة في مركز البرشاء المجتمعي بمناسبة «اليوم العالمي لكبار السن»، أن توفير أفضل مستوى من الخدمات والبرامج لكبار المواطنين أولوية وطنية، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تمثّل فرصة سنوية لمراجعة ما تم إنجازه في هذا المجال، وتطوير مبادرات وبرامج جديدة لتلبية تطلعات كبارنا، وتقديم أفضل الخدمات لتحسين جودة الحياة.

وأوضحت الهيئة أن عدد المستفيدين من «بطاقة ذخر» بلغ 14 ألفاً و100 من كبار المواطنين، وتتيح لهم البطاقة الحصول على حزمة واسعة من المميزات عن طريق الشركاء، ويشمل ذلك قطاع التجزئة والخدمات الطبية والتمريضية والمستشفيات وغيرها من القطاعات، فضلاً عن التسهيلات التي يحصل عليها حاملو البطاقة في الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة.

وكشفت الهيئة أنه مع نهاية النصف الأول من العام الجاري تجاوز عدد الفعاليات والأنشطة التي نظمتها إدارة كبار المواطنين 1500 فعالية، أسهمت في تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، ومساعدتهم على قضاء أوقات ممتعة مسلية بصحبة أقرانهم.

وأشارت إلى أن برنامج الرعاية المنزلية «وليف» المخصص لكبار المواطنين الذين يعيشون بمفردهم في إمارة دبي، يقدم حالياً خدماته لـ54 مستفيداً، إذ يتواصل معهم القائمون بالرعاية في هيئة تنمية المجتمع بشكل يومي، ويقدمون لهم الرعاية الاجتماعية اللازمة، ويساعدونهم على قضاء احتياجاتهم.

وأكدت أن مبادرات هيئة تنمية المجتمع تهدف إلى تحسين جودة حياة كبار المواطنين في دبي في إطار التزامها بتحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية والتمكين وتوفير بيئة داعمة تضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية في مجتمع يحترم ويقدر مساهماتهم ودورهم في بناء المجتمع.

وتضمنت الاحتفالية التي نظمتها الهيئة جلسة حوارية بعنوان «كبارنا بركة وذخر»، تناولت ثلاثة محاور: الأول «تجارب ونجاحات ملهمة لكبار السن»، والثاني بعنوان «كبارنا والجيل القادم»، فيما تناول المحور الثالث مدى تأثير النوادي الاجتماعية الخاصة بكبار السن في حياتهم.

وشملت الفعالية تكريم كبار المواطنين المشاركين في مبادرة «تواصل الأجيال» على جهودهم المبذولة، وفعاليات متنوعة، كما نظمت الهيئة في إطار المناسبة مبادرة بالتعاون مع مردف سيتي سنتر، ومشاركة كبار المواطنين وعدد من موظفي الهيئة تم خلالها توزيع هدايا على كبار السن من مختلف الجنسيات.