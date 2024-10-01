حمد الشرقي يتسلم الطابع التذكاري للذكرى الخمسين لتوليه مقاليد الحكم في الفجيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ "سفن إكس 7x"- مجموعة بريد الإمارات سابقاً - وعبيد محمد القطامي، المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية في المجموعة والوفد المرافق لهما.تسلم سموه خلال اللقاء الطابع البريدي التشريفي الذي أصدرته المجموعة في الثامن عشر من شهر سبتمبر الماضي احتفاءً بالذكرى الخمسين لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الفجيرة ويحمل تصميمه صورةً لسموه بين الماضي والحاضر أمام معالم من إمارة الفجيرة، تذكيراً بتاريخ الإمارة.

ويسلط الطابع الضوء على إنجازات سموه خلال الأعوام الخمسين الماضية والإنجازات الوطنية التي تحققت بتوجيهات ومتابعة سموه. وتقدم عبدالله محمد الأشرم بالتهنئة والمباركة لسموه متمنياً للإمارة مزيداً من التطور والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري.