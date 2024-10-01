الامارات | إسعاف دبي تنظم رحلة بحرية لـ "كبار المواطنين" بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع مئوية الإمارات 2071 في بناء مجتمع أكثر تماسكاً عبر ترسيخ قيم التسامح والتواضع والاحترام والولاء للوطن، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله تقديرا لكبار مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف رحلة بحرية ترفيهية لكبار المواطنين بالتعاون مع نادي ذخر الاجتماعي -البرشاء التابع لهيئة تنمية المجتمع بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن .

وتضمنت الرحلة البحرية العديد من الفقرات الترفيهية والأنشطة التفاعلية التي خلقت جوا من السعادة و أتاحت لكبار المواطنين فرصة تبادل الأحاديث فيما بينهم بشكل مباشر و الحديث عن خبراتهم الحياتية واسترجاع الذكريات الجميلة .

وصرح سعادة مشعل عبدالكريم جلفار – المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف "تقدر دولة الإمارات العربية المتحدة كبار مواطنيها وتسعى لتوفير سبل الراحة والسعادة لهم من خلال تعزيز وتحسين جودة حياتهم وتوفير البيئة الملائمة والخدمات المتميزة التي تُلبي احتياجاتهم المتغيرة وتُسهم في زيادة رفاهيتهم، كما أن الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن فرصة لتعزيز الوعي بأهمية دورهم في حياتنا وتعبيرا عن تقدير المجتمع لإسهاماتهم في بناء هذا الوطن ومن المهم ان نركز كمؤسسات وأفراد على السبل الكفيلة بتعزيز صحتهم ورفاههم "

وأضاف "الرحلة البحرية التي نظمتها المؤسسة والتي تضمنت محاضرة توعوية حول الإنقاذ البحري وذكريات كبار المواطنين المتعلقة بالبحر وتجاربهم الحياتية تركت لدى جميع شعورا بالسعادة من خلال الاستماع ، لتجارب كبار المواطنين الذين ساهموا في بناء المجتمع مؤكدا أن إسعاف دبي حريصة على نشر الوعي الإسعافي لجميع فئات المجتمع.