نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد يشهد محاضرة حول مستقبل التكنولوجيا الخضراء

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، محاضرة بعنوان «التكنولوجيا الخضراء: الطريق نحو مستقبل مستدام» التي استضافها مجلس محمد بن زايد في مقره في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.. وذلك في إطار الاحتفاء بمرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والتي ألقاها تشارلز ليو، المدير المؤسس ل «مركز الصين والعالم» في جامعة سيتي في ماكاو. وسلط المحاضر الضوء على الحالة الراهنة للتكنولوجيا الخضراء وإسهامات الصين في هذا المجال الحيوي، بجانب عدد من القضايا المتعلقة بتطوير التكنولوجيا الخضراء. وركزت المحاضرة على التكنولوجيا الخضراء كونها وسيلة للانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتقنيات الجديدة من أجل مستقبل مستدام. وقال ليو إن قدرات الصين في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح زادت في العام الماضي بنسبة تتجاوز 50%، وبالنظر إلى حجم سوقها المحلية، فإن الصين قادرة على توسيع نطاق الطاقة الجديدة والمتجددة بتكلفة أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى.



وأضاف المحاضر أنه نتيجة لذلك أصبحت الطاقة الشمسية الآن أرخص من الفحم بتكلفة أقل بنسبة 90%، مما كانت عليه قبل 10 سنوات، مما جعلها متاحة للجميع.. وبحلول عام 2028، من المتوقع أن تسهم الصين بنحو 60% من الطاقة المتجددة العالمية وتأمل أن تسهم في جعل الطاقة الخضراء أقل تكلفة وأكثر انتشاراً في العالم. وأشاد ليو برؤية قيادة دولة الإمارات، معرباً عن أمله في أن تتمكن - بفضل وفرة رأس المال على المدى الطويل وخبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي - من التعاون مع الصين لتسريع تبني التكنولوجيا الخضراء. أدار الحوار خلال المحاضرة عمر عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي لقطاع النقل والتوزيع في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).. وعرض خلال المحاضرة مقاطع فيديو لكل من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، والمهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعلياء المزروعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في المركز الوطني للأرصاد. وتبث محاضرة «التكنولوجيا الخضراء: الطريق نحو مستقبل مستدام» يوم غد السبت 28 سبتمبر الجاري في الساعة 5 مساءً على القنوات التلفزيونية المحلية، كما يمكن مشاهدتها على قناة مجلس محمد بن زايد على اليوتيوب على الرابط:‏(youtube.com/@MajlisMohamedbinZayed).