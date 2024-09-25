منتدى "المرأة في التكنولوجيا" يبحث دور المرأة في الذكاء الاصطناعي المتنامي

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إننا في عصر التغيّر التكنولوجي السريع علينا أن نصنع مستقبلاً تكون فيه المرأة في طليعة الذكاء الاصطناعي والتقدّم التكنولوجي الأمر لا يتعلّق فقط بالمساواة بل أيضاً بالحفاظ على التوازن في صنع القرار وذلك من خلال دعم وصول المرأة إلى مهن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي و يمكننا تشكيل الأسس الأخلاقية لهذه التقنيات وضمان استفادة الجميع منها كما يجب أن نصنع فرصاً تُمكن المرأة من القيادة والابتكار وتحديد مستقبل يناسبنا جميعاً.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات " منتدى المرأة في قطاع التكنولوجيا" الذي نظمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار اليوم بمقره بمشاركة واسعة ضمت نخبة من أبرز الشخصيات الرائدة من الباحثات والباحثين والمتخصصين وممثلين من المنظمات العالمية ومناصري تمكين المرأة وعدد من رائدات الأعمال بالإضافة لمدراء عدد من الجهات الحكومية وممثلين من المجتمع المدني وبمتابعة واهتمام من ممثلي وسائل الاعلام المحلية والعالمية اذ يوفر المنتدى فرص تواصل قيمة وتجربة مميزة لتبادل المعرفة ضمن حلقات نقاش جذابة.

والتقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على هامش المنتدى عدداً من النساء الملهمات من مختلف أنحاء العالم حيث تعقد النسخة الخامسة من المنتدى هذا العام تحت شعار: قيادة المستقبل: المرأة تشكل ملامح الذكاء الاصطناعي" .

ويناقش المنتدى واقع وتمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي المتوقع نموه بنسبة 37.3% حتى 2030 بالإضافة لتسليط الضوء على انجازاتهن التكنولوجية وكيف يمكن للمرأة أن تلعب دورًا أكبر في هذا المجال.

وتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يخلق الذكاء الاصطناعي حوالي 97 مليون وظيفة جديدة مما قد يخفف من مخاوف فقدان الوظائف كما كشفت دراسة لشركة PwC أن نمو الوظائف التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي قد تفوق على نمو جميع الوظائف الأخرى وتحمل هذه الوظائف علاوة تصل إلى 25% في متوسط الأجور.

و أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020 أن النساء يشكلن 26% فقط من الوظائف في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في القوى العاملة العالمية بينما وجد تقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي" الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان لعام 2021 أن النساء يشكلن 16% فقط من أعضاء هيئة التدريس المهتمين بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

و قال حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا إن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا هو داعم نشط لتمكين المرأة في مجال التكنولوجيا ويتجلى ذلك في الحضور القوي للنساء في هذا المجمع العلمي و هذا يتماشى ذلك تمامًا مع رؤيتنا ورسالتنا لتحويل الشارقة إلى مركز للتعليم والفنون والثقافة والابتكار مشيرا إلى أن الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي يوفر للمرأة نافذة مثالية للتفوق والتميز وقد وفر منتدى المرأة في التكنولوجيا رؤى وأفكار جديدة ستدفع المزيد من النساء إلى تبني الذكاء الاصطناعي سواء كمحترفات أو كرائدات أعمال.

وتضمنت جلسات المنتدى نقاشات مختلفة حول "حوكمة الذكاء الاصطناعي والمساواة بين الجنسين" و"لماذا نحتاج للمرأة في الذكاء الاصطناعي" و "الذكاء الاصطناعي والمرأة في الصناعات الإبداعية" و"صحة المرأة: الذكاء الاصطناعي كحل وقائي".

ويسعى منتدى المرأة في التكنولوجيا لعام 2024 إلى تمكين المرأة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع تسليط الضوء على مساهماتها في بيئة تساهم في نموها المهني وقيادتها وتشجيع النساء على المشاركة النشطة في هذه الصناعة الديناميكية.