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الامارات | وزارة الدفاع: استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة إثر حادث أمس

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أبوظبي وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلنت وزارة الدفاع، استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين، مساء أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 ، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب في الدولة.

وتتقدم وزارة الدفاع، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وأفادت الوزارة بأن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، معربة عن تمنياتها لهم بالشفاء العاجل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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