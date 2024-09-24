الامارات | "إقامة دبي" تعدل أوضاع 19.7 ألف مخالف عبر 86 مركز آمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أنها عدلت أوضاع 19.772 ألف مخالف، منذ بداية المهلة عبر مراكز آمر، وتم إصدار 7.401 ألف تصريح مغادرة للمخالفين الراغبين في العودة لأوطانهم.

وأوضحت "إقامة دبي" أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بمبادرة "معًا نحو مجتمع أكثر أماناً"، حيث تواصل دورها الرائد في تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بهدف تسوية أوضاع مخالفي قوانين الإقامة في الدولة، وتُعتبر مراكز "آمر" النموذجية إحدى الركائز الأساسية لهذه المبادرة، حيث تمثل منصة شاملة لتقديم الخدمات الإنسانية، مما يتيح للأفراد تصحيح أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابعت " تقدم مراكز "آمر"، التي تنتشر عبر 86 مركزاً في مختلف مناطق إمارة دبي بخدمات معاملات تجديد الإقامة، وخدمة تعديل الوضع، وخدمة تصاريح المغادرة، وخدمة فقدان الوثائق، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة لتيسير الإجراءات. وقد تمكنت الإدارة حتى الآن من تعديل أوضاع 19,772 شخصاً، بينما تم إصدار 7,401 تصريح مغادرة للمخالفين الراغبين في العودة إلى أوطانهم".

من جهته صرح مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، قائلاً: "إن مراكز آمر تعمل بكل جهد لتنفيذ أهداف المبادرة من خلال تقديم أفضل الخدمات الممكنة، سواء من حيث التوجيه والإرشاد أو في تسريع الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع المخالفين، مؤكداً على التعاون المستمر بين الإدارة والهيئة الاتحادية يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق الاستقرار المنشود."

وأضاف الفريق المري: "نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لكل من يرغب في تسوية وضعه، سواء من خلال الخدمات التي تقدمها مراكز آمر أو من خلال فريق العمل المتخصص الذي يسعى إلى تيسير العملية بكل سلاسة ومرونة."

كما أن المبادرة تسهم بشكل فعال في تعزيز بيئة مستقرة وآمنة داخل دولة الامارات العربية المتحدة، وتؤكد على القيم الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات في تقديم الدعم للمقيمين وتحقيق مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً.

وتدعو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جميع الأفراد المخالفين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الإنسانية لتعديل أوضاعهم وفق القانون، أو اختيار المغادرة الطوعية بكل سهولة ويسر. وتشجع الإدارة المتعاملين على زيارة مراكز "آمر" أو التواصل عبر الرقم (8005111)، الذي يعمل على مدار الساعة. للحصول على المزيد من المعلومات والدعم، حيث يتوفر الفريق على مدار الساعة لخدمتكم وتقديم المساعدة اللازمة.