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ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا

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ابوظبي - سيف اليزيد - نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا الذي وافته المنية صباح اليوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى إخوان الفقيد وأنجاله، وأسرة آل المعلا الكرام، بصادق العزاء والمواساة، سائلاً المولى ،عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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