«زايد العليا» تطلق برنامج «مارس» لتدريب خريجي الرعاية الصحية في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بحضور سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وجابريلا ميكيتي، نائبة الرئيس الأرجنتيني الأسبق من 2015 – 2019، وراشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، وداريل باريت، مسؤول الدعم الفني (شؤون ذوي الهمم) بمنظمة الصحة العالمية، أطلقت، أمس، المؤسسة برنامج «مارس» مشروع تدريب خريجي الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، مبادرة تهدف لتمكين وتدريب الكوادر الوطنية والمساهمة في إيجاد الفرص الوظيفية في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الصحي، بهدف تسهيل دخول الخريجين بشكل ناجح إلى سوق العمل وتقديم فرص وظيفية ملائمة لهم، وتجاوز التحديات في هذا المجال، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين.

تأتي تلك المبادرة عقب اعتماد دائرة الصحة - أبوظبي لمؤسسة زايد العليا كمركز تدريبي طبي معتمد للتخصصات الطبية المساندة، فيما يخص نطاق عمل المؤسسة مع مختلف فئات أصحاب الهمم (مستوى متوسط) من خلال مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل في منطقة أبوظبي، ومركز العين للرعاية والتأهيل بمنطقة العين، ليكون الوحيد من نوعه في هذا المجال.

وتتعاون مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بشأن برنامج التدريب العملي لخريجي البرامج الصحية، مع الشركاء الاستراتيجيين فيجهات عدة.

وأكد عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، أن الهدف من إطلاق تلك المبادرة الوطنية تمكين خريجي الرعاية الصحية الإماراتيين، والوصول إليهم وتمكينهم وتسهيل دخولهم الناجح إلى سوق العمل، وتوفير تدريب وخبرة عملية لهم، ودعم جهود التوطين في قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف: أنه سيتم عمل تقييمات منتظمة للبرنامج، ودراسة آليات التغذية الراجعة للمتدربين والشركاء والتحسين المستمر، بناءً على مدخلات أصحاب المصلحة، مع الالتزام بمعايير ولوائح دائرة الصحة، مشيراً إلى أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تتطلع إلى توسيع البرنامج ليشمل تخصصات رعاية صحية إضافية، وزيادة عدد الشركاء الاستراتيجيين ومواقع التدريب، والتكامل مع استراتيجيات التوطين الوطنية، والبحث في إمكانية الشراكات والتبادلات الدولية.

وعن البرنامج التدريبي أوضح عبد الله الحميدان أنه يتراوح ما بين ستة واثني عشر شهراً، يسمح من خلالها للمتدرب بالتنقل بين المنشآت والجهات المشاركة حسب رغبته، مع ارشادهم من متخصصي الرعاية الصحية ذوي الخبرة، وعمل تقييمات وملاحظات منتظمة، حتى تجري عملية التقييم النهائي وإصدار الشهادات.

وتلتزم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتقديم التسهيلات والدعم اللازم لكافة الشركاء الاستراتيجيين لتمكينهم من مهامهم وتحقيق أهداف المبادرة.

تسهيلات

يلتزم القطاع الثالث، الشركاء المطوّرون لمنصة التدريب بإدارة العملية عن طريق منصة خاصة به Skills-hub.ae، وتكييفها لتصبح متوافقة مع متطلبات العملية، والربط بين كافة المستفيدين وأصحاب المصلحة والجهات المعنية، من خلال المنصة، بما يتوافق مع التشريعات واللوائح النافذة، وتقديم كافة التسهيلات من خلالها.