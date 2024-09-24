«أبوظبي للإسكان» تسلم 1365 فيلا سكنية للمواطنين في «حي المزن»

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

باشرت هيئة أبوظبي للإسكان، بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري، بتسليم 1365 فيلا سكنية للمواطنين المستفيدين من المرحلة الأولى من مشروع «حي المزن» السكني في إمارة أبوظبي، الذي يمتد على مساحة تبلغ 3.1 كيلومتر مربع، بتكلفة 3.1 مليار درهم، ويأتي ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل.

ويأتي توزيع مفاتيح المنازل بعد أن دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مايو الماضي المشروع، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتوافد مواطنون مستفيدون من المرحلة الأولى من مشروع «حي المزن» منذ الصباح الباكر إلى مجلس الوثبة، تملؤهم الفرحة الغامرة بالحصول على مسكن العمر، حيث قامت هيئة أبوظبي للإسكان بإعداد المستلزمات كافة التي من شأنها تحقيق راحة المواطنين وإتمام إجراءات التسليم بكل سهولة وبساطة وسرعة، وسط أجواء يعمها الفرح والبهجة بهذه المكرمة الغالية. وتوجهوا بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لسعيه الدؤوب لتوفير مقومات الحياة الكريمة كافة للمواطنين.

الحياة الكريمة

قال سيف المعمري: «إن القيادة الرشيدة تضع دائماً ضمن أهم أولوياتها توفير الحياة الكريمة للمواطن والاستقرار الأسري، ودائمة السعي لتغطية احتياجات المواطنين كافة من المسكن والصحة والتعليم».

وأضاف أن ما تشهده إمارة أبوظبي من نهضة واهتمام، يؤكد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على توفير مساكن المواطنين ضمن مواصفات عالية، تتوافر فيها المعايير العالمية. وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة لتذليلها المصاعب كافة على المواطنين، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل هيئة أبوظبي للإسكان لتسليم المواطنين مفاتيح منازلهم ضمن إجراءات مبسطة وميسرة.

مصلحة المواطن

من جانبها، أكدت منى الحضرمي، أن هذه المكرمة تضاف إلى المكرمات الجليلة التي تصب في مصلحة المواطن الإماراتي، وتسهم في رفع مستوى معيشته ورفاهيته، وتوجهت بالدعاء لصاحب السمو رئيس الدولة، وأن يكرمهم الله بقدر السعادة التي أدخلوها في نفوس المستفيدين من الفلل السكنية.

رد الجميل

أشار صلاح أحمد الزهر، مستفيد من فلل حي المزن، إلى أن هذه المنحة أدخلت البهجة لدى أفراد أسرته كافة، متوجهاً بالشكر للقيادة الرشيدة على هذه المنحة. وقال: «نحن مواطني دولة الإمارات، سنعمل بكل جدّ للحفاظ على مكتسبات مسيرة الدولة الحضارية التي بلغت عنان السماء، وستكون أرواحنا فداء لهذه الأرض الطيبة».

استقرار وأمان

من جانبها، قالت خديجة السناني: «أتقدم بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على كل ما قدموه لنا من دعم واستقرار وأمان، وأنا سعيدة جداً بالمكرمة التي كنت أنتظرها، وجاءت لتدخل البهجة والفرح لنفسي ولأبنائي وعائلتي، وجاءت الفرحة لتحقق الاستقرار لي ولعائلتي».

السكن أولوية

ثمن عبد العزيز المحيربي الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لقطاع الإسكان في إمارة أبوظبي، وحرص سموهما على توفير المسكن المناسب للمواطنين والرعاية الاجتماعية والاستقرار الأسري. وقال المحيربي: إن مشروع «حي المزن» السكني يأتي امتداداً للعطاء الدائم والمتجدد للقيادة الرشيدة، ويعزز جهود صاحب السمو رئيس الدولة، وسعيه الحثيث لتوفير العيش الرغيد للمواطنين، كما يصب في إطار حرص القيادة على تعزيز التلاحم المجتمعي، وتأمين الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير مقومات الحياة الأساسية التي يعتبر المسكن أهمها. وأضاف: إن فرحتي بعد أن وصلتني رسالة تفيد بمنحي قرض بناء مسكن، لا توصف، لاسيما أن السكن بالنسبة للإنسان هو العنصر الأكثر أهمية.

إجراءات مسهلة

أوضح خالد الحميري، مدير إدارة تخصيص الأراضي والوحدات السكنية بالإنابة في هيئة أبوظبي للإسكان، أن «الهيئة» بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري، أعدت المستلزمات كافة التي من شأنها تحقيق راحة المواطنين، وإتمام إجراءات التسليم بكل سهولة وبساطة وسرعة. وأكد الحميري أن توجيهات القيادة تعبر عن مكانة المواطنين لديها، وتترجم احتياجاتهم السكنية والمتطلبات المعيشية.

وقال لـ «الاتحاد»: «نحن سعداء في هذه المناسبة التي نؤكد من خلالها رؤية هيئة أبوظبي للإسكان بتوفير المسكن الملائم للمواطنين ضمن بيئة سكنية متكاملة، تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم».

وأضاف: «شهدنا أمس تسليم مفاتيح مساكن جديدة للمواطنين المستحقين ضمن المرحلة الأولى في حي المزن، بالشراكة مع مركز أبوظبي العقاري، والذي يأتي استكمالاً لمشاريع الحي الإماراتي، الذي تتوافر فيه جميع مقومات المجتمعات السكنية المتكاملة من المرافق العامة والبنية التحتية».

مشروع متكامل

يشار إلى أن مشروع «حي المزن» السكني يمتد على مساحة 9.06 كيلومتر مربع، ويشمل 3.453 فيلا سكنية بتصاميم عصرية مستوحاة من التراث الإماراتي، بتكلفة 9.3 مليار درهم. ويوفِّر المشروع خياراتٍ من الفلل السكنية التي تتراوح ما بين 5 و6 غرف، بمساحات تبدأ من 425 متراً مربعاً وتصل إلى 602 متر مربع للفيلا، مبنية على قسائم سكنية مساحة كلٍّ منها 1.080 متراً مربعاً.

وتشمل المرحلة الأولى فللاً سكنية مصممة وفقاً لـ 12 نموذجاً من الواجهات المعمارية، منها 820 فيلا بطابع تقليدي، و545 فيلا ذات طابع عصري، كما تشمل 17 حديقة ومتنزهاً ترفيهياً، ومدرسة، و5 مجمعات تجارية، ومسارات للدرجات الهوائية بطول 15.5 كم، ومسار للمشاة بطول 89.48 كم.

أصالة ومعاصرة

يوفر المشروع مجتمعاً سكنياً متكاملاً ومترابطاً بأسلوب يمزج بين الأصالة والمعاصرة، ويحمل طابعاً عمرانياً يجسد الهوية الإماراتية والثقافة المحلية، من خلال إنشاء فلل منفصلة تشترك في المساحات الخارجية العامة، وبما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري للأسر المواطنة، ويجسد النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات.