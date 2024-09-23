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جامعة أبوظبي تستعرض برامجها في «الخليج للتدريب والتعليم»

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت جامعة أبوظبي عن مشاركتها في فعاليات النسخة الثالثة من معرض الخليج للتعليم والتدريب 2024، الذي تستضيفه منارة السعديات أبوظبي.
يشكل الحدث منصة نموذجية تستعرض من خلاله جامعة أبوظبي مجموعة واسعة ومتنوعة من تجاربها التعليمية وبرامجها الأكاديمية عالية الجودة والمعتمدة دولياً.
وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «يسرنا المشاركة في معرض الخليج للتدريب والتعليم للعام الثالث على التوالي، والذي يوفر منصة مثالية للتواصل والتفاعل مع طلبة المستقبل ومساعدتهم في التعرف على برامجنا وتخصصاتنا المختلفة لاختيار ما يتماشى مع تطلعاتهم. ونهدف، من خلال المشاركة في نسخة هذا العام، إلى استقطاب شريحة طلابية متنوعة وجذب المزيد من الطلبة الجدد من البلدان المجاورة وجميع أنحاء العالم، لمتابعة تحصيلهم العلمي وحصولهم على فرص وبرامج تعليمية على مستوى عالمي في أبوظبي». 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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