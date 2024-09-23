"صحة دبي": توفر 350 فرصة عمل للمواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن توفر ما يزيد على 350 فرصة عمل في القطاع الصحي، مخصصة لتوظيف المواطنين في التخصصات (الصحية/الطبية، والتقنية، والإدارية)، وذلك ضمن سياسة التوطين التي تتبنى الهيئة تنفيذها. وأشارت الهيئة على لسان الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، إلى أن تفاصيل الشواغر وغيرها من الفرص التعليمية والتوظيفية، ستكون متاحة في معرض مواهب، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري، ضمن معرض رؤية الإمارات للوظائف 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، لتشجيع المواطنين على دراسة التخصصات الصحية، ودعم وتشجيع القطاع الصحي الخاص على التوطين. من جانبها، أوضحت الدكتورة وديعة محمد، مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة، أنه من المقرر أن تشارك 24 مؤسسة صحية في معرض مواهب، مؤكدة أن هذا العدد من المشاركات يعكس مستوى التعاون المثمر القائم بين الهيئة والقطاع الصحي الخاص في دبي. وقالت: يمتد المعرض على مدى ثلاثة أيام، ويتيح أكثر من 350 فرصة عمل في مختلف التخصصات الصحية والإدارية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم توقيع مذكرات تفاهم وإقامة ورش توعوية تتناول مواضيع طبية وإدارية متنوعة، لتمكين الكوادر المواطنة من الالتحاق بميدان العمل.