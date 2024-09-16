الامارات | بعد 8 أشهر على إطلاقها.. 13 مبادرة ضمن «أجندة دبي الاجتماعية 33»

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 8 أشهر على إطلاقها.. 13 مبادرة ضمن «أجندة دبي الاجتماعية 33» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطعت «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الرابع من يناير الماضي، شوطاً كبيراً نحو ترسيخ مكانة إمارة دبي العالمية حاضراً ومستقبلاً.

وتُعد الأجندة، التي بلغت ميزانيتها 208 مليارات درهم، واحدة من أسرع الخطط التنموية، طويلة المدى (10 سنوات)، في ترجمة أهدافها على أرض الواقع، إذ شهدت بعد مضي نحو ثمانية أشهر على إشهارها، إطلاق مشاريع ومبادرات وبرامج أسهمت في ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفير خدمات تتصل بحياة الأفراد المباشرة من صحة وسكن وتعليم وثقافة ورياضة وتنمية المجتمع.

«جامعة دبي الوطنية»

وجاء الإعلان عن تأسيس «جامعة دبي الوطنية»، الإثنين الماضي، باستثمار يبلغ 4.5 مليارات درهم، ليؤكد المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لكل محاور الأجندة، والدفع نحو الترجمة الفعلية والسريعة لأهدافها على أرض الواقع.

وكان سموه قد حدد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للجامعة تتمثل في أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة شابة خلال العقد المقبل، وإحدى أفضل 200 جامعة خلال 20 سنة، وضمن أفضل ثلاث جامعات محلياً في عدد الإسهامات البحثية في غضون 10 سنوات.

مساكن للمواطنين

بدأت المبادرات باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 14 يناير الماضي، أول المشاريع التحولية في العام الجاري، والمتمثل في تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين المستحقين في دبي، وتوفير 2300 مسكن جاهز في مختلف مناطق دبي بقيمة 5.5 مليارات درهم.

جود

إنشاء «مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية»، وتدير «منصّة دبي للمساهمات المجتمعية - جُود»، التي تُعنى بوضع الخطط اللازمة لجمع التبرعات وتوفير مصادر التمويل من خلال المنصة، بما يتوافق مع السياسة العامة للمؤسسة.

مدارس دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع توسعة «مدارس دبي» بمبلغ 530 مليون درهم، والذي يتضمن مدرسة جديدة في منطقة الخوانيج، وتوسعة مدارس دبي فرع البرشاء، بما يضيف أكثر من 6400 مقعد دراسي و247 فصلاً دراسياً و123 مختبراً وغرفة متخصصة للمشهد التعليمي في الإمارة، وذلك نحو زيادة العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية في مشروع «مدارس دبي» ككل إلى 15 ألف مقعد حتى عام 2033.

مزارع دبي

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، برنامج «مزارع دبي»، الذي يوفر حزمة من الخدمات والتسهيلات تستهدف دعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المنتجة.

أعراس دبي

إطلاق برنامج «أعراس دبي»، بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في الإمارة، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.

ويتضمن البرنامج حزماً من المبادرات كتحمُّل نفقات حفلات الزفاف للمواطنين من إمارة دبي الراغبين في الزواج بمواصفات ومعايير تتلاءم مع تطلعاتهم، حيث يوفر خدمات التخطيط للزواج، وإقامة حفلات الزفاف في القاعات العصرية والمجهزة بشكل كامل في عدد من المناطق في الإمارة.

دعم المتقاعدين

إطلاق برنامج «دعم مشاريع المتقاعدين في دبي»، الذي يمنحهم امتيازات عدة، منها إعطاؤهم الأولوية في المشاريع الحكومية، وتوفير تمويل لمشاريعهم المستقبلية، وإعفاؤهم من رسوم الخدمات لخمس سنوات، فضلاً عن دعمهم بالاستشارات التي تضمن لمشاريعهم تحقيق أفضل العوائد.

ويستهدف برنامج دعم مشاريع المتقاعدين، فئتين من مواطني دبي، الأولى تشمل المتقاعدين الحاليين، والثانية تتضمن الموظفين المقبلين على مرحلة التقاعد.

وسطاء العقارات

إطلاق «برنامج دبي للوسيط العقاري»، بهدف تمكين الشباب المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية في القطاع العقاري، ورفع نسبة الوسطاء المواطنين من 5% إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

الأسرة الإيجابية

إطلاق برنامج «الأسرة الإيجابية» الذي يتضمن 12 جلسة تدريبية ويستهدف تدريب العاملين في القطاعات النفسية والاجتماعية والتربوية على استخدام المهارات التربوية الإيجابية الفعّالة، خلال تفاعلهم مع الأطفال لتلبية احتياجاتهم، كما يسعى إلى تقديم تدريبٍ مُكثف للمهنيين في القطاعات النفسية والاجتماعية والتربوية، على نحو يُسهم في تزويدهم بالمهارات اللازمة، لتطوير استراتيجيات التعامل مع التحدّيات السُلوكية التي قد تواجه الأُسر.

الرفاه النفسي

منظومة شاملة ومتكاملة لدعم الرفاه النفسي لمجتمع دبي، تتضمن 10 مبادرات لتحقيق أعلى مستويات الرفاه النفسي ضمن الصحة النفسية في المجتمع، تنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة بكُلفة تصل إلى 105.08 ملايين درهم.

إسكان دبي

إطلاق مركز إسكان دبي المتكامل في «أفينيو مول ند الشبا» الذي يقدم 54 خدمة إسكانية للمواطنين من أربع جهات حكومية في مكان واحد، ليجسد أحد أبرز أهداف الأجندة في تحقيق الاستقرار الأسري وتوفير المسكن الملائم للمواطنين. ويقدم المركز خدمات الدعم والمشورة للمواطنين من قِبَل مستشارين وخبراء، فيما يتصل بتصميم مسكن المستقبل، لتقديم المساعدة اللازمة لاختيار الشكل الداخلي والألوان وحساب الكُلفة التقديرية للمسكن، واختيار التصميم الذي يناسب كل ميزانية وفق عدد أفراد الأسرة.

الابتعاث الأكاديمي

إطلاق برنامج «حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي» بإجمالي مخصصات مالية تبلغ قيمتها مليارين و100 مليون درهم.

ويقدم البرنامج 100 بعثة دراسية سنوياً، للطلبة المواطنين من إمارة دبي خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية.

مجالس الأحياء

واعتمدت دبي خطة لتشييد وتشغيل خمسة مجالس أحياء في منطقة ند الشبا الثانية، والبرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثالثة، والعوير الثانية، ومنطقة حتا، على أن تبدأ العمل خلال الربع الرابع من العام المقبل لتشكل مركزاً لاستقبال فعاليات ومناسبات أهالي الأحياء السكنية، وتتيح منبراً للتواصل معهم وتعزيز تلاحمهم المجتمعي.