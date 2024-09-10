الامارات | استقبله رئيس الدولة.. ملك البحرين يصل إلى أبوظبي في زيارة خاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة إلى أبوظبي في زيارة خاصة للدولة.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله مطار الرئاسة.

كما كان في الاستقبال.. سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

كما استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموّه ورئيس غينيا بيساو، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، مختلف أوجه التعاون، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تخدم أولويات التنمية والتطور في البلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى الازدهار.

وهنّأ سموّه الرئيس عمر سيسوكو إمبالو بمناسبة ذكرى استقلال بلده التي توافق سبتمبر الجاري، متمنياً لشعبه الصديق مزيداً من التقدم والنماء.

وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات وغينيا بيساو، وتوسيع آفاقها بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.