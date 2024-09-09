الامارات | لجنة المشاورات القنصلية الإماراتية الأمريكية تبحث تعزيز التعاون في واشنطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الدورة الرابعة للجنة القنصلية المشتركة بينهما في العاصمة الأمريكية واشنطن.

بحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطط متابعتها وتطويرها بهدف تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات سعادة خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب الأمريكي سعادة هوغو رودريغيز، القائم بأعمال مساعد الوزير للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية، ونقل سعادة خالد بالهول تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وإشادته بالتطورات الإيجابية بين البلدين وأكّد حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة.

وأشاد سعادة خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية خلال الاجتماع بالعلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1972 والعلاقات الاستراتيجية المتميزة والمتينة المبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، كما أعرب عن تقدير دولة الإمارات للجهود التي بذلها الجانب الأمريكي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في كافة المجالات.

وأكد سعادة خالد عبدلله بالهول أن دولة الإمارات والولايات المتحدة نجحتا في ترسيخ نموذج متطور ومستدام لعلاقاتهما الاستراتيجية التي أثمرت العديد من الإنجازات النوعية في عدة قطاعات، وأن ما تحقق من إنجازات في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين يشكل حافزاً للمضي قدماً نحو المزيد من النجاحات بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة بين البلدين الصديقين وشعبيهما وللتوصل إلى وضع الآليات والحلول لمستقبل غني بالتعاون والشراكات في المجال القنصلي.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع العديد من النقاط المتعلقة بشؤون مواطني البلدين، إضافة إلى اقتراح العديد من المبادرات التي من شأنها تيسير تقديم تلك الخدمات بما يلبي توقعات وتطلعات مواطني البلدين وبما يحقق الخطط الاستراتيجية لكلا الجانبين في المجال القنصلي.

وشارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ونظراؤهم من الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية.