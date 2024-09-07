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الامارات | الأحد 15 سبتمبر عطلة المولد النبوي في الحكومة الاتحادية

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرر أن تكون عطلة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لجميع الوزارات والجهات الاتحادية بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة للعام 2024، ومنها عطلة المولد النبوي الشريف.

وهنأت الهيئة، بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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