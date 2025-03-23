هالاند يبدع ويقود النرويج لانتفاضة مثيرة ضد مولدوفا في بداية التصفيات المؤهلة للمونديال!

الرياض - أميرة القحطاني - بدأ منتخب النرويج مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك بشكل مثير، حيث حقق فوزًا ساحقًا على مضيفه منتخب مولدوفا بنتيجة 5-0،كانت هذه المباراة جزءًا من الجولة الأولى من مباريات المجموعة التاسعة، وقد أظهر المنتخب النرويجي أداءً قويًا استطاع من خلاله السيطرة على مجريات المباراة وتقديم عرض كروي مميز،لم يمنح المنتخب النرويجي أي فرصة لمنافسه للعودة إلى المباراة، مما يعكس جاهزيته العالية لهذه التصفيات،تُعَد هذه الانطلاقة خطوة مهمة في مسيرة الفريق نحو تحقيق هدفه بالتأهل للبطولة الكبرى.

أداء مميز للنجم إيرلينغ هالاند

على صعيد الأداء الفردي، تألق النجم إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال المباراة وساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الانتصار الكبير،استطاع هالاند تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 23، ليُظهر مرة أخرى مهاراته الاستثنائية وقدرته على تهديد مرمى الخصم،قدم هالاند أداءً رائعًا، حيث كان مصدر خطورة دائم على دفاع مولدوفا، مما أكد مكانته كأحد أفضل المهاجمين على مستوى العالم في الوقت الحالي.

أهداف المباراة وتفاصيلها

انطلقت المباراة بتسجيل يوليان رايرسون الهدف الأول لمنتخب النرويج في الدقيقة الخامسة، ليبدأ بعد ذلك السجال الهجومي النرويجي المستمر،تبع ذلك هدف هالاند، ثم أضاف ثيلو أسجارد الهدف الثالث في الدقيقة 38، ليختتم ألكسندر سورلوث الشوط الأول بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 43،واصل المنتخب النرويجي الضغط في الشوط الثاني، ليختتم آرون ليونارد دونوم مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 69، مما أعطى تميزًا كبيرًا لفريقه في هذه المباراة.

تصدر المجموعة والأمل في التأهل

بهذا الفوز، حصد منتخب النرويج أول ثلاث نقاط له في التصفيات، ليحتل صدارة المجموعة التاسعة،تضم هذه المجموعة أيضًا منتخبين آخرين هما إسرائيل وإستونيا، مما يزيد من أهمية هذا الانتصار في سياق المنافسة على التأهل،يسعى المنتخب النرويجي إلى تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة والاستمرار في تقديم أداء يليق بطموحاته في الوصول إلى نهائيات كأس العالم القادمة.

في الختام، يُظهر الأداء القوي والنتيجة الكبيرة التي حققها منتخب النرويج في أول جولة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 عزيمة وإصرارًا على تحقيق النجاح،يعتبر المنتخب النرويجي من الفرق التي تمتلك مقومات المنافسة على أعلى المستويات، ومع وجود نجوم مثل إيرلينغ هالاند، يبدو أن الطريق نحو التأهل سيكون محفوفًا بالإيجابية والإصرار،إن ابتداء التصفيات بهذا الانتصار يعزز من ثقة الفريق ويحافظ على روح المنافسة العالية، مما يجعل الأنظار تتجه لمنتخب النرويج في الجولات القادمة من التصفيات.