إصدار جديد يثير الإعجاب: «الرواية التي تصمد أمام العواصف» للكاتب محمد عطيه من المجلس الأعلى للثقافة

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر الأدب أحد أرقى أشكال التعبير عن التجارب الإنسانية، حيث يحمل في طياته أحاسيس وعواطف تعكس واقع الحياة،وفي هذا الإطار، صدر في القاهرة عام 2025 الكتاب النقدي “روايات تعاند الرياح” للكاتب والناقد المصري محمد عطية محمود، الذي يُعد من بين الأسماء البارزة في الساحة الأدبية والنقدية،يتناول الكتاب مجموعة واسعة من الروايات التي تسلط الضوء على التحديات الإنسانية، مما يجعله مرجعًا ذهبيًا للمهتمين بدراسة النصوص الأدبية وتحليلها،

الرواية كمرآة للحالات الإنسانية

يشير الكاتب في كتابه إلى الدور الفريد الذي تلعبه الرواية في تجسيد الحالات الإنسانية، حيث تتناول أحداثًا فريدة تتعلق بالزمان والمكان، وتشكل تاريخًا خاصًا بكل شخصية من الشخصيات،فعلى الرغم من أن الرواية قد تتضمن عناصر من التخييل، إلا أنها تعكس في النهاية تجارب واقعية يتناولها الإنسان في المواقف الكبرى التي تتطلب مواجهة حقيقية للتعقيد الداخلي، ولتكون بمثابة مرآة تعكس التوجهات المتباينة من شخص لآخر وفقًا لعواطفهم وأفكارهم،

اختيارات الروايات ودورها النقدي

تتضمن المجموعة النقدية مجموعة من الروايات المعروفة مثل “أوراق العائلة” لمحمد البساطي، و”خافية قمر” لمحمد ناجي، و”خالتي صفية والدير” لبهاء طاهر، و”لا تسقني وحدي” لسعد مكاوي، وما إلى ذلك،يتضح من خلال تحليل الروايات أن لكل منها طابعها الخاص الذي يساعد في الكشف عن الحقائق المتوارية في المجتمع، ليتجاوز السرد الروائي الخطوط الروتينية ويطرح قضايا مهمة تؤثر على البنية الاجتماعية والثقافية،

الرواية والتمرد على السائد

بفضل تلك الثورات الروائية، تسهم هذه الأعمال في كشف النقاب عن التحديات التي تواجه البشرية من خلال مواجهة الواقع بأداة الأدب،يتضح أن الرواية تسعى دائمًا إلى التمرد على الوضع السائد، وتعبر عن رغبات كبح جماح الروتين والتقليد،يتجلى ذلك في البحث الدائم عن مفارقات جديدة من خلال الأسلوب الروائي، والذي يبرز من خلال الاعتراض على القيم السائدة، لتعكس بذلك رغبة عميقة في الشباب والمجتمع للحصول على حرية التعبير،

التأثير النقدي للمؤلف

لا يقتصر إسهام محمد عطية محمود على هذا الكتاب النقدي فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة من الإصدارات النقدية والإبداعية الأخرى، بالإضافة إلى المشاركات الفعالة في العديد من المؤتمرات، مما يشير إلى حجم تأثيره في الميدان الثقافي،بفضل جهوده، حصل المؤلف على العديد من الجوائز، منها جائزة مكتبة الإسكندرية في النقد، مما يعكس نجاحه في تقديم رؤية نقدية حيوية تسهم في استكشاف الأدب الحديث،

في الختام، يمثل كتاب “روايات تعاند الرياح” دراسة عميقة تؤكد على أهمية الرواية كوسيلة لفهم تعقيدات الحياة الإنسانية،يحمل الكتاب في طياته دعوة للقراء لفهم التحديات النفسية والاجتماعية، مما يجعل منه عملًا ضروريًا لكل من يسعى لاستكشاف عمق الأدب وتجلياته،يساهم الكتاب برؤية استثنائية تعزز من ثقافة النقد الإبداعي، وهو تجسيد حقيقي لقوة الكلمة في التأثير على الحياة والمجتمع.