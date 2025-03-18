سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025: كم يُباع الدولار اليوم؟

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار الصرف من العوامل الاقتصادية الهامة التي تؤثر على حياة المواطنين وطريقة تعاملاتهم المالية،يعد الدولار الأمريكي أحد العملات الرئيسية التي تستخدم في التجارة العالمية، مما يجعله عاملًا رئيسيًا في تحديد أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية،في هذا الإطار، نشر موقع “الأسبوع” أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، حيث أظهرت الأسعار استقرارًا ملحوظًا، مما يبعث على الاطمئنان في أوساط المستهلكين والمستثمرين.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي عند 50.41 جنيه للبيع، و50.55 جنيه للشراء،وقد يعكس هذا الاستقرار التوازن في العرض والطلب على العملة، مما يؤدي إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي في السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 50.42 جنيه للبيع، و50.52 جنيه للشراء،يتضح أن الأسعار ليست متغيرة بشكل كبير، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في النظام النقدي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 50.46 جنيه للبيع، و50.56 جنيه للشراء،تعتبر هذه الأسعار جزءًا من العوامل التي تقيم قوة الاقتصاد المصري في الأسواق المحلية والدولية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم 50.57 جنيه للبيع، و50.66 جنيه للشراء،هذه الأسعار يمكن أن تكون مؤشرًا للتوجهات المستقبلية في الأسواق المالية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى 50.42 جنيه للبيع، و50.52 جنيه للشراء، مما يشير إلى توازن واضح في الطلب والعرض على العملة.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة عند 50.42 جنيه للبيع، و50.52 جنيه للشراء، في مؤشر إيجابي على استقرار الأنشطة المصرفية.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية نحو 50.61 جنيه للبيع، و50.71 جنيه للشراء،يعكس هذا التطور التوجهات الإيجابية في السوق المالية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي

وظهر سعر الدولار في المصرف العربي الدولي عند 50.42 جنيه للبيع، و50.52 جنيه للشراء، مجسدًا حالة من الاستقرار في الأوضاع المالية.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول حوالي 50.42 جنيه للبيع، و50.52 جنيه للشراء، مما يدل على ثبات الأسعار في مختلف البنوك.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.42 جنيه للبيع، و50.52 جنيه للشراء، مما يعكس توازنًا في أسعار الصرف داخل السوق.

في الختام، مهدت هذه الأسعار المستقرة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يوم 18 مارس 2025، الطريق لفهم أعمق حول الوضع الاقتصادي في مصر وما يترتب عليه من تأثيرات في الحياة اليومية للمواطنين،إن التوازن في أسعار الصرف يمكن أن يسهم في استقرار السوق ويعزز من ثقافة الادخار والاستثمار، مشيرًا إلى أهمية متابعة تغيرات أسعار الصرف باستمرار لتفادي أي مفاجآت قد تطرأ في المستقبل.