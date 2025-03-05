تعليمات هامة من وزير السكن.. أخر أخبار سكنات عدل 3 بالجزائر 2025

الرياض - أميرة القحطاني - خلال الآونة الأخيرة، أصدرت وزارة السكن والعمران والمدينة في الجزائر معلومات جديدة تتعلق بأسعار السكنات ضمن برنامج “عدل 3”. يأتي ذلك ضمن إطار سعي الوزارة لمساعدة شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الشباب، الذين يأملون في تملك وحدات سكنية بأسعار في متناول أيديهم. حيث أوضح المدير العام للسكن، محمد مرجاني، أن الأسعار ستكون متوسطة، مما يسهم في عدم تحميل أصحاب الدخل المتوسط والمحدود أعباء إضافية.

أقساط سكنات عدل 3 في الجزائر

في إطار توضيحات مرجاني، تم التأكيد على أن الأقساط الخاصة بسكنات عدل 3 ستكون أكثر راحة وسهولة في الدفع، وتمتد لمدة تراوح بين 420 شهرًا، مما يعني مرونة أكبر للمستفيدين. وأشار إلى أن الأسعار النهائية للمساكن سيتم تحديدها خلال الفترة القادمة، وذلك بعد انتهاء الدراسات الاقتصادية التي يباشرها الفريق المعني. حيث يهدف هذا التوجه إلى ضمان تحديد الأسعار بناءً على دراسة دقيقة تشمل كافة المعايير والمقاييس الاقتصادية.

أخر أخبار سكنات عدل 3 بولايات الجزائر

ومن جهة أخرى، بين مرجاني أن السكنات المزمع طرحها ستكون ذات جودة مرتفعة، تلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين. كما طمأن المستفيدين بأنه لن تكون هناك تكاليف مضاعفة بشكل يثقل كاهل الأسر الجزائرية، وأن هذه الوحدات السكنية ستتناسب مع جميع فئات المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 60 و120 مترًا مربعًا أو أكثر، حيث ستنشر الوزارة جدولًا تفصيليًا يتضمن جميع المعلومات اللازمة حول سكنات عدل 3 في القريب العاجل.