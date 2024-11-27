طريقة تخصيص حاله الواتس لشخص محدد والإخفاء عن باقي جهات الاتصال 2025

الرياض - أميرة القحطاني - طريقة تخصيص حاله الواتس لشخص محدد والإخفاء عن باقي جهات الاتصال أصبحت إحدى الطرق الأكثر بحثا على جوجل. فالكثير من مستخدمي الواتس أب أصبحوا في حاجة إلى تجربة هذه الميزة الرائعة التي أضافها تطبيق الواتساب لمستخدميه. من الجدير بالذكر أن هذه الميزة الرائعة ستمكنك من إخفاء حالتك الشخصية عن كل جهات اتصالك باستثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص. فقط كل ما عليك السعي لتجربة هذه الميزة، والاستفادة منها على الفور.

طريقة تخصيص حاله الواتس لشخص محدد

يمكنك الآن ببساطة معرفة طريقة تخصيص حاله الواتس لشخص محدد، وإخفاء الحالة عن باقي الأشخاص فقط باتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى تطبيق الواتساب ، وافتح الحالة ” Status”.

اضغط على النقاط الثلاث التي تظهر بالأعلى، والتي تقع إلى جانب أيقونة البحث.

اضغط على تخصيص الحالة أو بالإنجليزية Status Privacy .

قم بالضغط على شارك فقط مع، ومن ثم اختار الشخص الذي تريد مشاركة حالتك معه، كما يمكنك تحديد مجموعة من الأشخاص.

في النهاية أضغط على علامة الصح المتواجدة باللون الأخضر بالأسفل.

الآن تستطيع مشاركة حالتك مع شخص واحد محدد أو مجموعة من الأشخاص بكل بساطة.

طريقة منع أشخاص من رؤية حالتي على واتس اب

كذلك قد أتاح تطبيق الواتساب هذا الخيار الرائع، الذي يمكنك من منع شخص أو مجموعة من الأشخاص من رؤية حالتك على واتساب. فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بالضغط على الحالة، من ثم أضغط على الثلاث نقاط بنفس الخطوات السابقة.

اختر ” جهات الاتصال ما عدا “.

اختر الشخص الذي تريد إخفاء حالتك عنه، يمكنك اختيار مجموعة من الأشخاص.

أضغط على علامة الصح المتواجدة بالأسفل.

طريقة اخفاء الظهور على الواتس

هكذا تستطيع إخفاء حالتك بكل سهولة عن بعض الأشخاص ، كذلك قدمنا لك طريقة تخصيص حاله الواتس لشخص محدد.