الرياض - أميرة القحطاني - يعد بلح الشام من أشهر الحلويات المحببة لدى الكثير من الناس، ويتميز بقرمشته وامتزاجه مع حلي الشراب، وتكون العجينة المستخدمة في طريقة تحضيره طرية وسهلة التشكيل، ويفضل دائمًا أفراد الأسرة تناول بلح الشام في المنزل بعد الطعام أفضل من الخارج،وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل بلح الشام المقرمش زي المحلات بخطوات سهلة وسريعة في البيت. مقادير بلح الشام زي بتاع المحلات 2 كوب دقيق (300 جرام).

1.5 كوب ماء (300 جرام).

ربع كوب زيت نباتي (60 جرام).

1 ملعقة صغيرة سكر (15 جرام).

ربع ملعقة صغيرة ملح.

3 بيضات.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا (5 جرام).

2 ملعقة كبيرة نشا. مقادير الشربات الثقيل نصف عصرة ليمونة.

1.5 كوب من الماء (300 جرام).

2 كوب من السكر (400 جرام تقريباً).

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز أو عسل النحل (50 جرام). طريقة عمل الشربات الثقيل في قدر كبير ضعي العسل أو الجلوكوز والسكر والماء وعصرة الليمون.

ضعي القدر على نار متوسطة ودعي المكونات تغلي مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر.

اتركي الشربات يغلي لمدة 7 دقائق، ثم أطفئي النار واتركيه يبرد. طريقة تحضير بلح الشام زي المحلات في وعاء كبير، ضعي الماء والزيت والسكر والملح.

على نار متوسطة، دعي المكونات تغلي مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر.

أضيفي الدقيق والنشا وقلبي باستمرار حتى تتكون عجينة مكورة.

ارفعي العجينة عن النار واتركيها تبرد قليلًا.

أضيفي البيض والفانيليا والخل وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

ضعي العجينة في كيس حلواني.

في مقلاة عميقة، سخني الزيت على نار متوسطة.

باستخدام كيس الحلواني، شكلي العجينة على شكل أصابع.

اقليها في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي بلح الشام من الزيت مباشرة وضعيه في الشربات البارد.

اتركي بلح الشام في الشربات لمدة 5 دقائق، ثم أخرجيه وقدميه. نصائح عند تحضير بلح الشام للحصول على بلح الشام المقرمش، لا تبالغي في إضافة البيض.

احرصي على أن يكون الزيت ساخنًا عند قلي بلح الشام.

لا تتركي بلح الشام في الشربات لمدة طويلة حتى لا يمتص الكثير من السوائل.

كانت هذه تفاصيل خبر اعمليه غرقان من الشربات وأفضل من الجاهز .. خطوات تحضير بلح الشام في البيت بمكونات إقتصادية ومتوفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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