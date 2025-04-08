شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 27 قمرًا صناعيًا من ستارلينك وتنجح في الهبوط بالمحيط الهادئ والان مع تفاصيل الخبر

أطلق صاروخ فالكون 9 أحدث دفعة من أقمار ستارلينك الصناعية للإنترنت في عملية إطلاق من الساحل الغربي للولايات المتحدة، وكان الصاروخ المُعزِز، المُسمى B1091، ثاني صاروخ جديد تُطلقه سبيس إكس حتى الآن هذا العام، وكلاهما يدعم مهمات ستارلينك، حيث انطلقت الرحلة المعروفة باسم ستارلينك 11-11، من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا حاملة 27 قمرًا صناعيًا من ستارلينك نحو مدار أرضي منخفض (LEO).

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع، أكمل الصاروخ B1091 هبوطه عائدًا عبر الغلاف الجوي للأرض.

نفذ الصاروخ المُعزِز عملية هبوط باستخدام ثلاثة من محركاته الصاروخية التسعة من طراز ميرلين، وهبط على متن سفينة سبيس إكس في المحيط الهادئ.

فيما واصلت المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 صعودها إلى المدار الأرضي المنخفض (LEO) بحمولاتها الـ 27، وبعد حوالي ساعة من انطلاقه، سيتم إطلاق أقمار ستارلينك الصناعية، وبعدها ستنتقل كل مركبة فضائية إلى مدار مُحسّن ضمن كوكبة سبيس إكس العملاقة.

تواصل سبيس إكس تحسين قدرتها على استعادة وتجديد وإطلاق أول صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام في العالم، وتتكون شبكة ستارلينك التابعة لسبيس إكس حاليًا من أكثر من 7000 قمر صناعي عامل، تدور حول الأرض في شبكة تمتدّ على الكوكب بأكمله تقريبًا.

وتوفر ستارلينك لمستخدميها إنترنت عالي السرعة من أي مكان يمكنهم فيه استقبال إشارة القمر الصناعي.