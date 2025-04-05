شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق قواعد جديدة فى طريقة تعامل هواتف أندرويد مع الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

تُجري جوجل تغييرًا جذريًا في طريقة تعامل هواتف أندرويد مع الألعاب، بدءًا من أندرويد 16 يجب أن يدعم أي هاتف أو جهاز لوحي جديد يُطرح في السوق ميزة جديدة تُسمى "نسخ صورة المضيف"، قد يبدو الاسم ميزةً لا يهتم بها إلا المطورون، إلا أن تأثيره الفعلي واضح: أوقات تحميل أسرع، وتقطيع أقل، وألعاب تعمل بسلاسة أكبر بشكل عام، وهذا أمرٌ يُقدّره أي شخص يلعب على هاتفه.

وتُساعد ميزة "نسخ الصور المُضيفة" الألعاب على تحميل صورها بكفاءة أكبر من خلال السماح لمعالج الهاتف بمعالجة بيانات الصور المتحركة، بدلاً من الاعتماد فقط على شريحة الرسومات ، وهذا يُوفر الموارد ويُحسّن أداء ألعابك.

كما يُقلل من حجم الذاكرة التي تحتاجها الألعاب للاستخدام في الخلفية، وهو أمرٌ مُفيد للأداء وعمر البطارية ، قد يعني هذا نهاية فترات التوقف الطويلة وارتفاعات التأخر التي لطالما أزعجت لاعبي الهواتف المحمولة لسنوات، أو على الأقل تعزيزها بسرعة وأداء كافٍ يُجذب اللاعبين الذين لم يُقرروا شراءها على الهواتف المحمولة أو على نظام أندرويد تحديدًا.

وتُلزم جوجل جميع أجهزة أندرويد 16 الجديدة بهذه الميزة، ما يعني أن المطورين يمكنهم تطوير ألعاب أكثر تطلبًا دون القلق بشأن التوافق ، وهذه أخبار سارة ليس فقط للهواتف الرائدة، بل أيضًا للطرازات الاقتصادية، وخاصةً تلك التي تُباع لدى متاجر مثل وول مارت، حيث تُعدّ أجهزة أندرويد بأسعار معقولة أمرًا أساسيًا.

هذا التغيير جزء من جهد أكبر تبذله جوجل لجعل أندرويد منصة أكثر تنافسية للألعاب ، وكما رأينا في التحديثات السابقة، غالبًا ما تبدأ تحسينات أداء أندرويد في الخلفية قبل أن تظهر في ميزات جذابة، ولا يختلف الأمر مع ميزة "نسخ صورة المضيف" ، مع إطلاق أندرويد 16، يمكن للمستخدمين توقع مظهر أفضل للألعاب، وأسرع في التشغيل، وسلاسة أكبر ، وهذا يعني أن ألعابك المفضلة على المنصة ستصبح قريبًا أكثر راحةً ومتعةً، وهو تغيير ندعمه جميعًا.