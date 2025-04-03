شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم طرحها على ايفون.. ميزات لم تصل لأجهزة ماك مع macOS 15.4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يواصل نظام macOS Sequoia 15.4 تحسين تجربة المستخدم عبر العديد من الميزات الجديدة، إلا أن هناك بعض الخصائص التي تم طرحها على أنظمة iOS 18.4 وiPadOS 18.4 ولم تصل بعد إلى macOS، ورغم أن التحديث الأخير جلب العديد من التحسينات القيمة، فإن بعض الميزات المتوقعة لا تزال غائبة عن جهاز Mac، وهو ما يعكس الفرق بين المنصات المختلفة من Apple.

1. ميزة "Priority Notifications"

أحد الابتكارات الجديدة التي ظهرت في iOS 18.4 وiPadOS 18.4 هي ميزة "Priority Notifications"، التي تقوم بتنظيم الإشعارات بشكل ذكي بحيث تُعرض الإشعارات الأكثر أهمية أولاً، هذه الميزة تساعد في تقليل الفوضى الناجمة عن الإشعارات الكثيرة، مما يمنح المستخدم تجربة أكثر هدوءًا وتركيزًا، ورغم أن هذه الميزة أثبتت فعاليتها على أجهزة iPhone وiPad، إلا أنها لم تتوفر بعد على نظام macOS، مما جعل المستخدمين ينتظرون دمجها في التحديثات القادمة.

2. إضافة قسم "الطعام" في Apple News

ميزة أخرى تم تقديمها في iOS 18.4 وiPadOS 18.4 هي إضافة قسم "الطعام" (Food) في تطبيق Apple News، والذي يتضمن وصفات طهي، ونصائح غذائية، بالإضافة إلى تخصيص وضع خاص بالطبخ لتقديم تجربة مميزة لمحبّي المطبخ. يقدم هذا القسم معلومات غنية وفريدة من نوعها، تساعد المستخدمين على تحسين مهاراتهم في الطهي. لكن هذه الميزة لم تصل إلى macOS بعد، مما يجعل مستخدمي Mac يتطلعون إلى إضافتها في المستقبل القريب.

الميزات التي تم إضافتها في macOS 15.4

على الرغم من غياب بعض الميزات، إلا أن macOS Sequoia 15.4 قدم مجموعة من التحسينات المهمة، ومنها:

- تحسينات في تنظيم البريد: تم تحسين إدارة البريد الإلكتروني، مما يجعل من السهل تنظيم الرسائل وتتبعها.

- دعم أوسع لـ Apple Intelligence: تم دمج المزيد من الذكاء الاصطناعي في النظام لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا.

- تحسينات في الصور والبودكاست: شهدت التطبيقات مثل Photos و Podcasts تحسينات ملحوظة في الأداء والميزات.

- إضافات جديدة مثل Quick Start: تم تقديم خيارات جديدة لبدء إعداد الجهاز بشكل أسرع وأسهل.

- الرموز التعبيرية الجديدة: شملت التحديثات بعض الرموز التعبيرية الجديدة التي تعكس أحدث الاتجاهات الثقافية.

لماذا لم تصل بعض الميزات إلى macOS؟

قد يكون التأخير في وصول بعض الميزات إلى macOS نتيجة للفروق التقنية بين أنظمة التشغيل المختلفة. على الرغم من أن iOS وiPadOS يشتركان في العديد من الخصائص، فإن macOS يمتلك خصائصه الخاصة ويعتمد على تقنيات موجهة نحو الأداء والوظائف الخاصة بالحواسيب. قد تتطلب الميزات مثل "Priority Notifications" و"الطعام في Apple News" تعديلات خاصة لتتناسب مع طريقة استخدام Mac.