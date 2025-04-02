شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لاعبو روبلوكس يبدأون تلقى أموال مقابل مشاهدة الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت روبلوكس نوعًا جديدًا من الإعلانات، يمنح اللاعبين، عند مشاهدته، هدايا مثل عملات داخل اللعبة وعناصر تعزيز، وفقًا لإعلان صادر عن الشركة.

ويمكن أن تصل مدة إعلانات الفيديو بملء الشاشة، والتي تُسمى "إعلانات الفيديو بمكافأة"، إلى 30 ثانية، وستتوفر الإعلانات للشراء برمجيًا "عبر حلول جوجل الإعلانية والشراء المباشر (Direct IO) في الأسابيع المقبلة"، وفقًا Roblox.

ويجب أن يكون عمر مالكي تجارب روبلوكس 18 عامًا على الأقل لعرض الإعلانات، والتجارب العامة فقط هي المؤهلة، وفقًا لصفحة على مركز منشئي المحتوى، وتقول روبلوكس إنها تعرض الإعلانات فقط للاعبين الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا فأكثر.

وتُعد الإعلانات الجديدة جزءًا من توسعة لصيغة "الإعلانات الغامرة" من جوجل، وذكرت جوجل في إعلان منفصل اليوم أنه يمكن عرضها كـ"إعلان لوحة إعلانية تشاهده أثناء القيادة في مدينة افتراضية أو إعلان على الشاشة الكبيرة خلال مباراة كرة قدم افتراضية"، وتزعم الشركة أن هذه الإعلانات "تندمج بسلاسة مع بيئة اللعبة".

وتقول روبلوكس إنها ستبدأ ببيع أشكال إعلانات أخرى عبر منصة جوجل في الأشهر المقبلة، بما في ذلك لوحات إعلانية وصفوف كاملة على الصفحة الرئيسية لروبلوكس.