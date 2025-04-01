شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السبب الرئيسى وراء مظهر "iPhone Fold".. شبه iPad والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن تُطلق آبل أول هاتف " آيفون فولد " عام 2026 ، بعد سنوات من إطلاق شركات منافسة أجهزتها القابلة للطي، ولا يزال سبب تأخر آبل في دخول سوق الهواتف القابلة للطي غير واضح تمامًا. ومع ذلك، يُرجّح أن آبل ركّزت على ضمان انتقال سلس بين الشاشتين الخارجية والداخلية في الجهاز.

وأُفيد هذا الأسبوع أن آبل تخطط لاستخدام مفصل معدني سائل في هاتف آيفون فولد ، ويهدف هذا الابتكار إلى تعزيز المتانة وتقليل ظهور ثنية الشاشة. وكانت ثنية الشاشة مشكلةً كبيرةً في الأجهزة القابلة للطي في بداياتها، لكنها تحسنت بشكل ملحوظ على مر السنين.

ويقول كثيرون، ومن بينهم محلل أبل مينج تشي كو ، إن الشاشة الداخلية لجهاز آيفون فولد "خالية من التجاعيد".

يبدو أن شركة Apple قد أتقنت تصميم الطية وهي تركز الآن على جعل الجزء القابل للطي من iPhone Fold يبدو مألوفًا.

وفقا لموقع Digital Chat Station المُسرّب ، سيتمتع قسم الأجهزة اللوحية من الجهاز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4:3 تقريبًا ، وقد ظلت هذه النسبة ثابتة عبر أجيال عديدة من طرازات iPad، حيث إن جهاز iPad mini مقاس 8.3 بوصة فقط يُقدّم ميزةً مختلفة (نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2).

وتشير الشائعات إلى أن أول هاتف آيفون قابل للطي سيُقدم شاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة وشاشة داخلية بقياس 7.8 بوصة ، ومن المتوقع أن يُزود الهاتف بكاميرات خلفية ثنائية العدسات وكاميرات سيلفي في كلا الجهازين. ومن المتوقع غياب خاصية Face ID، وبدلًا منها، سيُقدم الهاتف الجديد زرًا جانبيًا لخاصية Touch ID.

من المتوقع إطلاق هاتف iPhone Fold في أواخر عام 2026، لينضم إلى بقية هواتف iPhone 18. مع ذلك، لا يزال موقعه الدقيق ضمن هذه المجموعة غير مؤكد. من المتوقع أن تتميز سلسلة iPhone 17 بطراز تقليدي، إلى جانب طرازي Pro وPro Max، وستُطرح أيضًا طرازًا جديدًا لعام 2025 يُسمى "iPhone Air". يبقى أن نرى ما إذا كان iPhone Fold سيكون الجهاز الخامس في هذه السلسلة في عام 2006 أم سيكون بديلًا له.

بغض النظر عن مكانة آيفون فولد في التشكيلة، لا شك أنه سيكون جهازًا باهظ الثمن، و تشير الشائعات إلى أنه سيُطرح بسعر يتراوح بين 2000 و2500 دولار أمريكي.



