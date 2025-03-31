شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين أدوات الذكاء الاصطناعى.. "شات جى بى تى" و"جروك" و"ديب سيك" والان مع تفاصيل الخبر

لم تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي مجرد مفهوم مستقبلي، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وبسرعة مذهلة أصبحت الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي توفر إجابات، وحلولًا، وحتى دعمًا إبداعيًا ومن بين أشهر النماذج اليوم نجد ChatGPT، وجروك، وبيربليكسيتي، وديب سيك، ولكل منها مميزاته التي تجعله فريدًا في عالم الذكاء الاصطناعي. فما الفرق بينها؟.

ChatGPT: المساعد الذكي في المحادثات

تم تطوير ChatGPT بواسطة أوبن إيه آي، وهو مساعد افتراضي متطور مخصص للتفاعلات النصية، يساعد المستخدمين في الإجابة عن الاستفسارات، وصياغة الرسائل الإلكترونية، وإنشاء المحتوى، وحتى توليد الصور والمخططات البيانية.

ويعتمد على بنية Generative Pre-trained Transformer (GPT)، مما يتيح له فهم السياق وتقديم ردود منظمة ومفصلة، وبفضل قدرته على محاكاة المحادثات البشرية، أصبح خيارًا مثاليًا لإنشاء المحتوى والتواصل، كما أن هناك نسخة مجانية منه، ما يجعله متاحًا على نطاق واسع.

جروك: الذكاء الاصطناعي بروح ساخرة

جروك هو منتج من تطوير شركة إكس إيه آي (xAI) التابعة لإيلون ماسك، وتم تصميمه خصيصًا لمنصة إكس "تويتر سابقًا"، يتميز جروك بأسلوب غير رسمي وميله إلى الطابع الفكاهي في ردوده، مما يجعله مختلفًا عن الأدوات الأخرى التي تحافظ على أسلوب محايد، كما أنه يستند إلى البيانات الحية، ما يجعله قادرًا على التفاعل السريع مع الأحداث الجارية، ولكن أسلوبه الصريح والساخر أحيانًا أثار جدلًا حول مدى توافقه مع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في الهند، حيث يخضع لرقابة تنظيمية متزايدة.

بيربليكسيتي: محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يعمل بيربليكسيتي كـ محرك بحث متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يعيد تعريف طريقة الوصول إلى المعلومات وفهمها عبر الإنترنت، وعلى عكس محركات البحث التقليدية، يقدم بيربليكسيتي إجابات محادثية ومبنية على مصادر موثوقة، مما يعزز من الشفافية.

ويمكن للمستخدمين إدخال استفساراتهم والحصول على إجابات موجزة مع الإشارة إلى المصادر، فضلًا عن اقتراحات لموضوعات ذات صلة، هذه الآلية المنظمة تجعله أداة مثالية للبحث والتقصي.

ديب سيك: المحلل التقني الدقيق

ديب سيك هو روبوت محادثة يركز على الأبحاث والمسائل التقنية، ويمتلك قدرة على الإجابة عن مجموعة واسعة من الأسئلة، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول مدى دقته. كما أنه يخضع لقيود في بعض الدول، ويتجنب عمدًا التطرق إلى المواضيع السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالصين، يتمتع ديب سيك بنهج حذر للغاية، وغالبًا ما يعطي الأولوية لصورة الصين في ردوده، مما يجعله موضع تدقيق في عالم الذكاء الاصطناعي.

ما الفروق الأساسية بين هذه الأدوات؟

تعتمد الفروقات بين هذه النماذج على طبيعة التفاعل مع المستخدمين وأسلوب تقديم المعلومات:

جروك: يعتمد على البيانات النصية الضخمة، ويركز على الطابع الفكاهي والتفاعل البشري المباشر، مما يجعله قادرًا على تبسيط الموضوعات المعقدة.

ChatGPT: يعتمد على بنية GPT، ويوفر ردودًا سياقية دقيقة بأسلوب رسمي واحترافي.

ديب سيك: نموذج مفتوح المصدر متخصص في البرمجة، والرياضيات، والتحليل التقني.

بيربليكسيتي: أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم إجابات مدعومة بالمصادر، مما يجعلها أقرب إلى مساعد بحثي بدلاً من روبوت محادثة تقليدي.كيف تعمل هذه النماذج؟عند إدخال استفسار، تمر العملية بعدة مراحل معقدة في الخلفية:

معالجة المدخلات: يتلقى النظام النص ويفك شفرته إلى صيغة قابلة للفهم آليًا.

تحديد النموذج المناسب: بناءً على نوع الاستفسار، يتم اختيار النموذج الأنسب (مثل GPT-3، أو BERT).

توليد الإجابة: يحلل الذكاء الاصطناعي البيانات السابقة لإنشاء إجابة ذات صلة.

تحسين المخرجات: يتم اختيار الاستجابة الأكثر وضوحًا واتساقًا.

عرض الإجابة للمستخدم: تُحول الإجابة إلى نص يمكن فهمه وعرضه على الشاشة.

التعلم المستمر: بعض الأنظمة تستخدم التغذية الراجعة لتحسين الردود المستقبلية وزيادة دقتها.

من يملك هذه التقنيات؟ChatGPT: تم تطويره بواسطة أوبن إيه آي، التي شارك في تأسيسها إيلون ماسك وسام ألتمان، لكنها أصبحت الآن مؤسسة مستقلة.

جروك: مملوك لشركة إكس إيه آي (xAI)، التابعة لإيلون ماسك، وهو مصمم خصيصًا لمنصة إكس.

بيربليكسيتي: تأسست في عام 2022 من قبل أرفيند سرينيفاسان وكارثيك راماكريشنان.

ديب سيك: مرتبط بجهة صينية، ويركز على الأبحاث والتطبيقات التقنية.

على الرغم من أن جميع هذه الأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن تصنيفاتها تختلف، فهي إما نماذج ذكاء اصطناعي أو أدوات بحث وتحليل، لكن بيربليكسيتي يمكن تصنيفه أيضًا كـ "موقع ذكاء اصطناعي" لأنه يعمل من خلال منصة ويب متاحة عبر المتصفح.