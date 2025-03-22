تكنولوجيا: نموذج خشبي لهاتف Motorola Razr 60 Ultra يظهر في تسريب جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Motorola هاتف Razr 50 Ultra في شهر يونيو الماضي، والذي ظهر في الولايات المتحدة تحت اسم Razr+ 2024.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن بعد عن موعد إطلاق Razr 60 Ultra، إلا أن التسريبات السابقة كشفت عن تصميمه باللونين الأخضر والأحمر. واليوم، ظهر تسريب جديد يعرض نموذجًا خشبيًا للهاتف، حيث شارك Evan Blass صورة متحركة عبر منصة X.

تُظهر الصورة المتحركة الهاتف من زوايا مختلفة، حيث يتميز بلمسة خشبية أنيقة تُذكّر بتصميم Motorola Edge 50 Nordic Wood. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت Motorola استخدمت خشبًا حقيقيًا في تصنيع هذا الإصدار من Razr 60 Ultra، أم أنها مجرد طبقة نهائية تُحاكي المظهر الخشبي.

من المتوقع أن يعمل Razr 60 Ultra، الذي قد يُطلق في الولايات المتحدة باسم Razr+ 2025، بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite، ما يضعه ضمن أقوى الهواتف القابلة للطي في السوق. من المنتظر أن تظهر مزيد من التفاصيل حول الهاتف خلال الأسابيع المقبلة.

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