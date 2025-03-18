تكنولوجيا: فيديو تفكيك Nothing Phone (3a) يكشف كل مكوناته الداخلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Nothing مؤخرًا هاتفي Phone (3a) وPhone (3a) Pro، والآن خضع الأول لعملية تفكيك موثقة بالفيديو، والتي يمكنك مشاهدتها أدناه للاستمتاع بتفاصيلها.

يتميز Nothing Phone (3a)، مثل بقية هواتف Nothing، بمظهر شفاف مزيف بفضل طبقة خاصة موضوعة تحت الزجاج الخلفي. تُدمج أضواء Glyph LED في الغطاء العلوي للوحة الرئيسية.

أما اللوحة الرئيسية، فتحتوي على الكاميرات، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية مع ميزة التثبيت البصري (OIS). كذلك، تحيط الحشوات المطاطية بموصلات اللوحة الرئيسية لمنع تسرب الماء أو الرطوبة، بينما يحتوي اللوح السفلي على حشوة مماثلة تحيط بمنفذ USB.

لتحسين تبديد الحرارة، يعتمد الهاتف على معجون حراري وغرفة بخار نحاسية، والتي تأتي بحجم أكبر بكثير مقارنةً بتلك الموجودة في Nothing Phone (2a) الذي طُرح العام الماضي.

أما البطارية، فتتضمن شريطي سحب يجب التعامل معهما بترتيب معين، حيث يتم ترقيمهما بوضوح (1 و2) لتسهيل العملية. وإذا كنت بحاجة إلى استبدال الشاشة، فإن الوصول إليها يتم من الجهة الخلفية، حيث يصبح كابل الشاشة متاحًا بعد إزالة البطارية.

في النهاية، حصل Nothing Phone (3a) على تقييم 4.5 من 10 في قابلية الإصلاح، حيث يمثل 10 الدرجة الأعلى من السهولة و1 الأصعب. سجل الجهاز أعلى نقاطه في فئة استبدال البطارية، حيث حصل على 1.5 من أصل 2.

بينما كانت أدنى نقاطه في فئتي التصميم (تنظيم المكونات والوقت اللازم للإصلاح) واستبدال الشاشة، حيث حصل على 0.5 نقطة فقط في كل منهما. أما توافر القطع وإمكانية استبدال المكونات المختلفة، فقد حصل كل منهما على نقطة واحدة من أصل 2.

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