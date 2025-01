شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائمة الألعاب الجديدة المدمجة فى Xbox Game Pass خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Xbox عن إضافة أكثر من 12 لعبة جديدة إلى خدمة Game Pass خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما في ذلك لعبة Lonely Mountain: Snow Riders (على السحابة، الكمبيوتر الشخصي، وXbox Series X/S عبر Game Pass Ultimate وPC)، وهي لعبة تزلج متعددة اللاعبين تُعد إضافة يومية لخدمة Game Pass.

ومن المنتظر أن تنضم مجموعة أخرى من الألعاب إلى الخدمة، من بينها Flock وهي لعبة تعاونية حيث تتعاون مع أصدقائك لجمع الكائنات الظريفة، بالإضافة إلى Gigantic: Rampage Edition (على السحابة، والكمبيوتر الشخصي عبر Game Pass Ultimate وPC)، وهي لعبة MOBA (ساحة معركة متعددة اللاعبين على الإنترنت) ممتعة لاقت إعجاب اللاعبين في وقت سابق، اللعبة كانت مغلقة في الماضي، ولكن هذا الإصدار الجديد يميز نفسه بعدم وجود المعاملات الدقيقة.

كذلك، سيضيف Game Pass لعبة Kunitsu-Gami: Path of the Goddess المثيرة إلى قائمة الألعاب المتاحة، جنبًا إلى جنب مع Magical Delicacy، وهي لعبة منصات بتصميم بيكسل آرت.

كما سيكون بإمكان مشتركي Game Pass Standard تجربة لعبة Tchia الرائعة، وهي لعبة مغامرات مفتوحة العالم على Xbox Series X/S، والتي كانت واحدة من أفضل ألعاب عام 2023.

وعشاق التحقيقات سيستمتعون بلعبة The Case of the Golden Idol، التي ستنضم إلى Game Pass Standard على الكونsole اعتبارًا من 22 يناير، وأخيرًا، ستتوفر لعبة Starbound، وهي لعبة مغامرات في الفضاء، على السحابة (كانت متاحة بالفعل على PC Game Pass).

في 28 يناير، سيتم إضافة ألعاب جديدة يوم الإطلاق. من بينها لعبة Eternal Strands التي لاقت اهتمامًا واسعًا، وستكون متاحة على السحابة، والكمبيوتر الشخصي عبر Game Pass Ultimate وPC Game Pass، كما ستنضم لعبة Orcs Must Die! Deathtrap إلى Game Pass لكن فقط على Series X/S وليس على Xbox One.

وفي 29 يناير، ستنضم لعبة Shady Part Of Me إلى Game Pass عبر السحابة، الكمبيوتر الشخصي، وبعد يوم واحد، ستصبح لعبة Sniper Elite: Resistance متاحة على Ultimate وPC عبر Game Pass كإضافة يوم الإطلاق.

وسيحصل مشتركو Game Pass أيضًا على لعبة Citizen Sleeper 2: Starward Vector يوم 30 يناير، وهي تتمة لإحدى ألعاب RPG المشهورة التي تم إصدارها في 2022، وأيضًا، سيتاح لمستخدمي PlayStation Plus الوصول إلى لعبة Citizen Sleeper عبر لعبة Game Catalog للمشتركين في باقات Extra وPremium.

بالانتقال إلى فبراير، تم الإعلان عن إضافة لعبة Far Cry New Dawn إلى جميع أنواع Game Pass بدءًا من 4 فبراير، مما يتيح للاعبين فرصة تجربة مغامرة جديدة.

وأخيرًا، كشفت Xbox عن قائمة الألعاب التي ستغادر الخدمة في 31 يناير عبر السحابة، والكمبيوتر الشخصي. تشمل هذه الألعاب Anuchard، Broforce Forever، Darkest Dungeon، Death’s Door، Maquette وSerious Sam: Siberian Mayhem.

علاوة على ذلك، تستعد Xbox لاستعراض جديد للألعاب في Developer Direct هذا الخميس، مع عروض جديدة لألعاب مثل Doom: The Dark Ages، South of Midnight، Clair Obscur: Expedition 33، وربما مفاجأة أخرى في الطريق، فقد تنضم إحدى هذه الألعاب إلى Game Pass كإضافة يوم الإطلاق هذا الأسبوع.