تكنولوجيا: تحديث Android16 قد يحصل على أفضل ميزات OnePlus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حتى إطلاق OnePlus Open في عام 2023، كانت أجهزة سامسونج القابلة للطي، مثل Galaxy Z Fold 6، تُعتبر الخيار الأفضل لتعدد المهام.

لكن هذا التوجه تغيّر بفضل ميزة فريدة من نظام OxygenOS، مما جعل OnePlus منافسًا قويًا لسامسونج في البرمجيات. هذه الميزة، المعروفة باسم Open Canvas، تتيح للمستخدمين تشغيل ثلاثة تطبيقات في الوقت نفسه على الشاشة الداخلية الكبيرة.

يتم تخصيص حوالي 90% من الشاشة لتطبيقين رئيسيين، بينما يشغل التطبيق الثالث النسبة المتبقية البالغة 10%. وبلمسة واحدة، يمكن تغيير النسبة لصالح التطبيق الثالث، في حين تتيح إيماءة بأربعة أصابع تصغير العرض لرؤية التطبيقات الثلاثة كاملة.

مؤخرًا، اكتشف خبير أندرويد “مشعل رحمن” ميزة مشابهة لتعدد المهام في إصدار Android 16 Developer Preview 2 على جهاز Pixel الخاص به.

ورغم أن الميزة ما زالت في مراحلها الأولية ولم تعمل بشكل صحيح حتى الآن، إلا أن الفيديو المرفق يُظهر لمحة عن “وضع تقسيم الشاش المرن”. عند محاولة إضافة تطبيق ثالث إلى شاشة مقسمة بين تطبيقين، يظهر خيار جديد يُسمى “فتح اللوحة القماشية”.

لم يتم بعد تأكيد ما إذا كانت هذه الميزة ستعمل بنفس الطريقة التي تقدمها OnePlus على أجهزتها مثل OnePlus Open أو OnePlus Pad 2. ومع ذلك، يبقى هذا الاحتمال واردًا، خاصة على الأجهزة اللوحية التي ستدعم نظام أندرويد 16.

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